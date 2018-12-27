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Ціни на нерухомість в
містах і селах України

Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:29

  jump написав:
  Ethereum написав:Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .


ціни по 350тис баків за будинок бачив
ціну у 150тис баків за будинок із землею самі придумали?


Уважно читайте і порівнюйте:
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/doma ... rice%3Aasc
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:53

  Frant написав:
  andrijk777 написав:
  Ethereum написав:Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .

Ніхто нижче собівартості не продає. Тим більше зараз, коли криза минула.
Навіщо ці байочки розказувати?

Нерухомість - продавани продають за стільки, за скільки дають покупани!
Собівартість не має жодного значення. :mrgreen: :mrgreen:

Це правда для багатоквартирного будинку.
Але для власного будинку - це неправда. Перед тим як будувати будинок, людина завжди може оцінити вартість і порівняти з готовими варіантами.
Якщо ціна готового менша - то який ідіот буде будувати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:00

  Frant написав:
  jump написав:
  Ethereum написав:Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .


ціни по 350тис баків за будинок бачив
ціну у 150тис баків за будинок із землею самі придумали?


Уважно читайте і порівнюйте:
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/doma ... rice%3Aasc

Ось наприклад
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodatsya-kotedzh-blya-lvova-s-malechkovich-IDFz8lP.html#82929055bb
Рівно $150к. Площа ділянки - 5 соток!! Загальна площа - 160 м².
Ви хочете сказати що сюди вкладено більше ніж $150к?? :mrgreen: :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:51

  andrijk777 написав:
  Frant написав:
  andrijk777 написав:Ніхто нижче собівартості не продає. Тим більше зараз, коли криза минула.
Навіщо ці байочки розказувати?

Нерухомість - продавани продають за стільки, за скільки дають покупани!
Собівартість не має жодного значення. :mrgreen: :mrgreen:

Це правда для багатоквартирного будинку.
Але для власного будинку - це неправда. Перед тим як будувати будинок, людина завжди може оцінити вартість і порівняти з готовими варіантами.
Якщо ціна готового менша - то який ідіот буде будувати?


Повно таких :mrgreen: було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:01

  Frant написав:
  jump написав:
  Ethereum написав:Будинки біля Львова 150К-350К. Як на мене прекрасні ціни зараз на будови з землею. Збудувавши будинок і купивши землю ви потратите більше .


ціни по 350тис баків за будинок бачив
ціну у 150тис баків за будинок із землею самі придумали?


Уважно читайте і порівнюйте:
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/doma ... rice%3Aasc


котеджі, шараги та колгосп не беруться до уваги.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:13

  jump написав:
  Frant написав:
  jump написав:
ціни по 350тис баків за будинок бачив
ціну у 150тис баків за будинок із землею самі придумали?


Уважно читайте і порівнюйте:
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/doma ... rice%3Aasc


котеджі, шараги та колгосп не беруться до уваги.

Не треба виправдовуватись. :oops:
Злив зараховано!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:27

  Frant написав:Уважно читайте і порівнюйте:
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/doma ... rice%3Aasc


котеджі, шараги та колгосп не беруться до уваги.[/quote]
Не треба виправдовуватись. :oops:
Злив зараховано![/quote]

звісно, хай буде по Вашому.
будете у Львові, заїдьте увечері у Малечковичі і виїдьте звідти ж зранку :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:34

  Frant написав:Повно таких :mrgreen: було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))

До чого тут 2007-2008??
Я зараз купляю/будую будинок і рішення приймаю зараз. Тому беру "теперішню", точніше "завтрашню" собівартість.
І те що будинки будуються, при зменшенні населення і зубожінні, говорить про те що "нижче собівартості" цін немає(масово).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:38

  jump написав:котеджі, шараги та колгосп не беруться до уваги.

+
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:12

  Frant написав:Повно таких :mrgreen: було!
Всі приватні великі будинки, збудовані в 2007-2008, зараз продаються за 50-75% собівартості. Очевидно, хтось в 2007-2008 ще під стіл бігав, і сцікав там. Тому й не пам,ятає тих цін)))
Ну-ну....
Будинок в 200 м2 в 2008 по собівартості коштував
0,1 млн доларів=0,5 млн грн=15 річних середіх зарплат
Зараз такий будинок коштує
0,08 млн доларів=2млн грн =17 річних зарплат
Так де подешевшало?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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