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Ціни на нерухомість в
містах і селах України

Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:22

Re: Ціни на нерухомість в містах і селах України

tobias написав:
  Faceless написав:
  tobias написав:Ворзель, Буча. Гарні будинки від 5 до 20 млн гривень.

А ті, що менше 5 млн - всі негарні?

За 2-5 млн ще бувають нормальні, за 1-2 млн треба добре пошукати. Часто 2 млн тільки сама ділянка від 10 соток коштує.
Після квартири свій будинок навіть за 2-3 млн гривень це вже на рівень вище.


При рівному рівні комфорту проживання будинок буде куди дорожче і в ціні й в утриманні. За "рівень вище" доведеться витрачати куди більше.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:49

  Faceless написав:При рівному рівні комфорту проживання будинок буде куди дорожче і в ціні й в утриманні. За "рівень вище" доведеться витрачати куди більше.

Між Lanos і Audi Q7 завжди буде різниця в комфорті. Доведеться витрачати більше.
tobias
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 00:39

В який регіон України відбувається найбільша еміграція з Києва?
Мають бути перспективні містечка на 10-25 тисяч жителів з свіжою інфраструктурою і перспективою зростання населення.
Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
tobias
 
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