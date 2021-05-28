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Ціни на нерухомість в містах і селах України
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 кві, 2020 14:22
tobias написав: Faceless написав: tobias написав:
Ворзель, Буча. Гарні будинки від 5 до 20 млн гривень.
А ті, що менше 5 млн - всі негарні?
За 2-5 млн ще бувають нормальні, за 1-2 млн треба добре пошукати. Часто 2 млн тільки сама ділянка від 10 соток коштує.
Після квартири свій будинок навіть за 2-3 млн гривень це вже на рівень вище.
При рівному рівні комфорту проживання будинок буде куди дорожче і в ціні й в утриманні. За "рівень вище" доведеться витрачати куди більше.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 19:49
Faceless написав:
При рівному рівні комфорту проживання будинок буде куди дорожче і в ціні й в утриманні. За "рівень вище" доведеться витрачати куди більше.
Між Lanos і Audi Q7 завжди буде різниця в комфорті. Доведеться витрачати більше.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 00:39
В який регіон України відбувається найбільша еміграція з Києва?
Мають бути перспективні містечка на 10-25 тисяч жителів з свіжою інфраструктурою і перспективою зростання населення.
Ідея: продати нерухомість у Київській агломерації і переїхати в іншу область, місто. Де в перспективі 25-50 років зростатимуть ціни на нерухомість, зростатиме населення. Київ звичайно "вічне місто", але є кращі місця в Україні.
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