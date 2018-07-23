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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.4 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
41
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:36

  la9 написав:
  DjPavel написав:
  sens написав:все четко,потому что деньги Вы получили виртуально

Почему же виртуально или вы сомневаетесь, что мне ВТБ их выдаст? :lol:

думаю, что выдаст. только за 1% 8)

ну или через депо :wink:

Я в курсе, спасибо. У меня Конструктор + под 5.25%, который вот вот заканчивается и был успешно пополнен. Если депо нет, можно открыть на 1 месяц, чтобы не терять 1% - не вижу в этом большой проблемы, тем более что в БМ этот депозит в любом случае разрывается досрочно.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:40

Банка грубо заганяє в Вату. Вата тонко натякає щоб грошенята від них незабирали...на видачу, видно грошенята закінчуються....
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:23

  DjPavel написав: Деньги на счет в ВТБ упали в тот же день

Т.е. валютные депозиты в пределах Киева они переводят в ВТБ внутренним платежом, а не SWIFT?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:06

  lubopytnaya написав:а они переводят в ВТБ внутренним платежом, а не SWIFT?

Не знаю, в выписке по текущему счету вижу следующее:

RTRN OF DEPOSIT AND PERCENT ACC. TO DEP.AGR.2017-XXXX/DD DD


Т.е. если перевести дословно, то звучит как возврат депозита и процентов по договору. Слово SWIFT отсутствует в описании.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:17

  DjPavel написав:
  lubopytnaya написав:а они переводят в ВТБ внутренним платежом, а не SWIFT?

Не знаю, в выписке по текущему счету вижу следующее:

RTRN OF DEPOSIT AND PERCENT ACC. TO DEP.AGR.2017-XXXX/DD DD


Т.е. если перевести дословно, то звучит как возврат депозита и процентов по договору. Слово SWIFT отсутствует в описании.


Все нормально :)
Мне БМ отправлял на марфин, так же было написано в выписке только то, что БМ в назначение SWIFT платежа написал-возврат депозита :wink:
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 23 лип, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:24

  Михалыч написав:
  DjPavel написав:
  lubopytnaya написав:а они переводят в ВТБ внутренним платежом, а не SWIFT?

Не знаю, в выписке по текущему счету вижу следующее:

RTRN OF DEPOSIT AND PERCENT ACC. TO DEP.AGR.2017-XXXX/DD DD


Т.е. если перевести дословно, то звучит как возврат депозита и процентов по договору. Слово SWIFT отсутствует в описании.


Мне БМ отправлял на марфин, так же было написано, так что таки SWIFT.

ВТБ, БМ, РНКБ это один банк. Могли б тебе в Крым напрямую переслать , но зассали.
Санкции, типа.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:28

Re: БМ БАНК

  Фантом написав:ВТБ, БМ, РНКБ это один банк. Могли б тебе в Крым напрямую переслать , но зассали.
Санкции, типа.


Не могли, это юридически разные банки, межбанковский перевод поэтому может идти только через SWIFT даже если у них мамка одна :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:32

  Михалыч написав:
  Фантом написав:ВТБ, БМ, РНКБ это один банк. Могли б тебе в Крым напрямую переслать , но зассали.
Санкции, типа.


Не могли, это юридически разные банки :?
А с Крымом на сколько я знаю они таки не работают, санкций боятся :mrgreen:


Это юридически, один банк. По крайней мере в России. Или вы не в россии живёте?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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