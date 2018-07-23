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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лип, 2018 11:36
la9 написав: DjPavel написав: sens написав:
все четко,потому что деньги Вы получили виртуально
Почему же виртуально или вы сомневаетесь, что мне ВТБ их выдаст?
думаю, что выдаст. только за 1%
ну или через депо
Я в курсе, спасибо. У меня Конструктор + под 5.25%, который вот вот заканчивается и был успешно пополнен. Если депо нет, можно открыть на 1 месяц, чтобы не терять 1% - не вижу в этом большой проблемы, тем более что в БМ этот депозит в любом случае разрывается досрочно.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 10:40
Банка грубо заганяє в Вату. Вата тонко натякає щоб грошенята від них незабирали...на видачу, видно грошенята закінчуються....
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Додано: Пон 23 лип, 2018 19:23
DjPavel написав:
Деньги на счет в ВТБ упали в тот же день
Т.е. валютные депозиты в пределах Киева они переводят в ВТБ внутренним платежом, а не SWIFT?
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:06
lubopytnaya написав:
а они переводят в ВТБ внутренним платежом, а не SWIFT?
Не знаю, в выписке по текущему счету вижу следующее:
RTRN OF DEPOSIT AND PERCENT ACC. TO DEP.AGR.2017-XXXX/DD DD
Т.е. если перевести дословно, то звучит как возврат депозита и процентов по договору. Слово SWIFT отсутствует в описании.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:17
DjPavel написав: lubopytnaya написав:
а они переводят в ВТБ внутренним платежом, а не SWIFT?
Не знаю, в выписке по текущему счету вижу следующее:
RTRN OF DEPOSIT AND PERCENT ACC. TO DEP.AGR.2017-XXXX/DD DD
Т.е. если перевести дословно, то звучит как возврат депозита и процентов по договору. Слово SWIFT отсутствует в описании
.
Все нормально
Мне БМ отправлял на марфин, так же было написано в выписке только то, что БМ в назначение SWIFT платежа написал-возврат депозита
Востаннє редагувалось Михалыч
в Пон 23 лип, 2018 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:24
Михалыч написав: DjPavel написав: lubopytnaya написав:
а они переводят в ВТБ внутренним платежом, а не SWIFT?
Не знаю, в выписке по текущему счету вижу следующее:
RTRN OF DEPOSIT AND PERCENT ACC. TO DEP.AGR.2017-XXXX/DD DD
Т.е. если перевести дословно, то звучит как возврат депозита и процентов по договору. Слово SWIFT отсутствует в описании.
Мне БМ отправлял на марфин, так же было написано, так что таки SWIFT.
ВТБ, БМ, РНКБ это один банк. Могли б тебе в Крым напрямую переслать , но зассали.
Санкции, типа.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:28
Фантом написав:
ВТБ, БМ, РНКБ это один банк. Могли б тебе в Крым напрямую переслать , но зассали.
Санкции, типа.
Не могли, это юридически разные банки, межбанковский перевод поэтому может идти только через SWIFT даже если у них мамка одна
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:32
Михалыч написав: Фантом написав:
ВТБ, БМ, РНКБ это один банк. Могли б тебе в Крым напрямую переслать , но зассали.
Санкции, типа.
Не могли, это юридически разные банки
А с Крымом на сколько я знаю они таки не работают, санкций боятся
Это юридически, один банк. По крайней мере в России. Или вы не в россии живёте?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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