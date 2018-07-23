Додано: Вів 24 лип, 2018 07:52

В Украине работают только зарегистрированные по нашему законодательству банки, т.е. украинские юридические лица, а чьи они дочки, кто их акционеры - это уже другой разговор. Так что ВТБ там и здесь - разные банки независимо от состава акционеров.

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