Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Подобається ваш оптимізм і взагалі позиція. І те що не побиваєтесь публічно принаймі як конвертуватись пошвидше і по вигіднішому курсу. Але крім зерна вживаємо в їжу ще багато чого, а воно все дорожче і дорожче.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 сер, 2022 20:53
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Подобається ваш оптимізм і взагалі позиція. І те що не побиваєтесь публічно принаймі як конвертуватись пошвидше і по вигіднішому курсу. Але крім зерна вживаємо в їжу ще багато чого, а воно все дорожче і дорожче.
Додано: Суб 27 сер, 2022 21:17
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Корм для домашніх пташок ТМ "Природа" - купляю один і той самий - ціна за рік виросла з 25 грн до зараз 45 грн. Вітчизняний виробник. Інфляція 80%. Сир до війни купляли радамер польський 210/кг грн, зараз 355 грн/кг - інфляція 69%.
Сет суши (місцева доставка) - лютий 2022 - 370 грн, зараз 710 грн, інфляція 92%.
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:07
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
#ЩоДеннаРубрика
#зубоЖіння
#зубоЖителі
#ВсеПропало
Ще раз уточнив офіц.інфляцію (сподіваюсь, що востаннє )
Раніше я необачно вносив в таблицю сумарні дані ДержСтату "Індекс споживчих цін / Consumer price indices"
Але зрештою зрозумів, що треба інша (часткова) колонка: "Продукти харчування та безалкогольні напої/ Food and non-alcoholic beverages", бо саме по цьому даю "свою" інфл.
Мої витрати на їжу (гривневі):
2013 – базовий (відносно нього рахую сумарну інфляцію ("сумарн." і "разів").
рік; інфляція моїх витрат // офіційна інфл.; сум.зростання
2014 +15% (+15%сум) // 12.2% 1.12 разів
2015 +24% (+43%сум) // 45.9% 1.64 разів
2016 +14% (+63%сум) // 9.0% 1.78 разів
2017 +19% (+94%сум) // 12.9% 2.01 разів
2018 +14% (121%сум) // 11.1% 2.24 разів
2019 +7.0% (137%сум) // 8.0% 2.42 разів
2020 +2.3% (142%сум) // 2.7% 2.48 разів (148%сумарно)
2021 -2.4% (136% сум) // 10.8% 2.75 разів
У результаті -- за всі ці роки разом їжа для ДержСтату подорожчала в 2.75разів (а не в 2.96, як ото всі витрати вкупі, хоч в окремо взяті роки розбіжність не була велика).
А для мене -- в 2.36 разів (їжа).
Це за 8 років (21-13=8р).
За 7 років -- взагалі ідеальна збіжність. 2,42 і 2,48 рази відповідно. 2,5% відносне відхилення.
А от у 2021 ДержСтат схоже не встояв під натиском хору зубожителів. І написав їм оті аж 10.8% інфляції. Втім, це він дарма, їм не вгодиш...
І все одно дедалі більше маю підстав вірити ДержСтату хай він навіть інколи й морально нестійкий. Відносна розбіжність наших зростань за 8 років -- 15%. #ДержСтат , чувак, ти молодець. Так і продовжуй. Вір у свої сили. Числа не брешуть. Правда -- понад усе.
І ти знаєш чого всі насправді (в глибині душі) хочуть (підказка: стабільну дефляцію 1% щороку). Навіть коли якісь дивні люди пишуть з екстатичним придиханням "за місяць все подорожчало вдвічі" -- не вір їм. Не піддавайся. Вони всі, всі як один, як оцей кіт на фото...:
А взагалі й у цілому -- цей рік найцікавіший в розрізі ефективності боротьби зі всілякими зубожіннями.
Спочатку у країні понавідкривали купу вакансій з величезними зарплатами. У війську. І раптом чомусь виявилось, що зубожілих у країні майже й нема -- бо лише ~1% населення на фронті. Гаразд, не рахуватимемо дітей, і пенсіонерів, і зовсім хвореньких, тоді ~2% від всіх працездатних-дієздатних на фронтах. Добре, добре, забудьмо всі ті довоєнні казки про гендерну рівність, ми не в Ізраїлях, у нас не для окопів квіточки ростили, хоча вони і самі ростуть прямо зі стінок (принаймні, зелені листочки були, колись може й квіточки будуть), тоді ~4% від усіх працездатних-дієздатних чоловіків на фронтах. Лише кожен 25... А раніше, мабуть, всі 24 з 25 казали, що геть вкінець зубожілі, щойно починались розмови про неохідність ринкових цін ЖКП і т.п...
Десь половина нашої роти, наприклад, беззмінно вже пів року на фронті... І всі тут вже давно хотіли би додому, до хати, піти спочивати, але... Нема нині у країні зубожілих. Нема, і край. Не хочуть працювати неквапливими землерийками за якихось там 112700₴/міс.
Інший цікавий прояв боротьби із зубожінням -- 50% річних у валюті(!) для панства з "клубу 50к" (загальнодоступний клуб).
Це ті бідні люди, що й досі мають менше 100тис валюти, і горять бажанням отримати ще 50тис за рік. Тут розрахунки: Напад росії і білорусі на Україну
50% річних у валюті... Йой. Це більше за всі можливі інфляції. Крім уявних, коли люди навмисно вишукують, чи уявляють(?), що подорожчало найбільше, округлють "як годиться", ділять подумки "як годиться", а потім чіпляють увесь цей "comme il faut" на транспаранти (навіть віртуальні) і влаштовують тематичні історичні паради на тему "зубожіння вічне -- крізь віки, від прадідів і до нас..."
Хоча це вже схоже на "як мед, так і ложкою..."
Всі (мабуть) мріють про нульову інфляцію, а тут такі відсотки для простих інвестицій, захищених ФГВФО, Заходом, Ленд-Лізами... І отими 1%, чи 2%, чи 4%, що таки чомусь пішли на фронти. Диво.
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:21
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Брехня!
Знаете сколько пакет Града стоит?
Так гляньте, какое богатство к нам в огород летит)
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:43
Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн
Цікаво, чи я "просто скаржусь" про зростання ціни і занепад свого бізнесу, чи це просто сон?
Так я теж, дискутуючи з будівельником, навів йому приклад що-до свого товару(який зараз намагається продавати мій тато, бо я - самі знаєте де знаходжусь) - то я сам прозрів!!!
Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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