RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ТОП-10 вживаних автомобілів,
які служать довше нових машин

ТОП-10 вживаних автомобілів, які служать довше нових машин
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 07:29

ТОП-10 вживаних автомобілів, які служать довше нових машин

Пропонуємо до обговорення:
Сучасні транспортні засоби служать значно довше, ніж екземпляри минулих десятиліть. Якщо у 1970 роках машини експлуатувалися в середньому менш як шість років і списувалися на позначці близько 160 000 км, то зараз середній вік легковика зріс удвічі. За умови регулярного сервісу чимало моделей здатні без проблем долати величезні відстані, але лише 1% з них можуть витримати близько 400 000 км пробігу.

Дивися повний текст
ТОП-10 вживаних автомобілів, які служать довше нових машин
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101012
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість українських чоловіків, які прибули до...
R2 » Чет 11 чер, 2026 10:14
1 209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2026 10:14
salvydas
«Приховані» правила дорожнього руху в Європі, через які...
R2 » Суб 06 чер, 2026 00:53
1 646
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2026 00:53
moveton
Які країни ЄС виступають за обмеження для українських...
R2 » Чет 04 чер, 2026 22:05
1 838
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2026 22:05
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4532)
13.06.2026 08:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.