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ТОП-10 вживаних автомобілів, які служать довше нових машин
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 чер, 2026 07:29
Пропонуємо до обговорення:
Сучасні транспортні засоби служать значно довше, ніж екземпляри минулих десятиліть. Якщо у 1970 роках машини експлуатувалися в середньому менш як шість років і списувалися на позначці близько 160 000 км, то зараз середній вік легковика зріс удвічі. За умови регулярного сервісу чимало моделей здатні без проблем долати величезні відстані, але лише 1% з них можуть витримати близько 400 000 км пробігу.
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