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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12836128371283812839
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.

привітаємо себе)

Невже і на нежитлове розповсюдили?
ну да

Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:09

  kingkongovets написав:
TUR написав:
  smdtranz написав:так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш

ФОП 3й группы 5%+1% ВЗ = 6%
Для физлица будет 5 +5 = 10% (сейчас 23%). Ну или 0% в черную ))
все залежить від розміру прибутку від оренди - якщо він менше 1К$, то вигідніше здавати як фізособа, якщо більше, то вже є сенс гемору з фопом

ну і ще раз - 3 група це до 400 метрів житлової, або 900 нежитлової

Судя по этим дописам - никто вообще официально не сдает, все в черную. Ну по крайней мере никто не опровергает этот бред обезьяны.
Я - ФОП 2-й группы, занимаюсь совершенно другим бизнесом, пару объектов сдаю официально, не плачу дополнительно ни копейки, только фиксированный налог(который я и так бы платил, в отсутствие этих объектов). Те объекты, которые не лично на меня - сдаю в черную, да. И то, потому, что лень углубляться, чтоб сделать это официально.
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 07:23

Вірш для пана Бєє та його однодумців:

"ПІСНЯ МОБІЛІЗОВАНОГО

Нас повʼязали біля барбершопу.
Є бронь! - кричу - єбронь, єбронь!
Не вірять, людолови і флетвайт
Пролився на штани предвісником потопу
Чи гіршої вселенської біди.
В бус ТЦК заштовхують - Давай!
Чорт, порятуй! Господь, не приведи!
«Йди сам воюй!» - кричу бику зі шрамом
Це помилка була - подумала печінка.
«Пустіть його!» - якась волає жінка.
(Йшла повз) та вже запізно. Чи зарано
Занурився у відчай? Чи втекти
Все ще можливо? Квіточка, як я
Не для війни зростала на Печерську.
А ви всі маєте маніру кепську
Не брати трубку коли треба нікуя.
Але і теолефон і гідність і надію
Забрали нелюди. У ВЛК
Я впасти намагався, я лякав…
Душа померла. Я стою над нею,
Ридаю. Я загину в першому бою
Розтрощить ноги бомба, куля вибʼє око,
Вже не побачу шльондрочку свою,
А їй в нічному клубі буде одиноко,
Спочатку, перші декілька хвилин…
Де тут вони беруть амфетамін?

Полк двісті двадцять пʼятий, штурмовий.
«Кинь сподівання, кожний, хто заходить»
На це БеЗеВеПе.
Помру я тут, а не в бою, я згоден,
Я відспівав себе.
«Бігом!» І я біжу,
«Копай!» І я копаю.
«Дозвольте, пане лейтенант…»
«Що?! Взвод, повзти до краю
Позиції! Назад!», «дебіл, мовчи…»
Здихають мобіки в строю…я знаю:
Вони мене прибʼють у бліндажі, вночі…

Звʼязок і топографія і тактика у трійках.
Я хворого вдавав та не здіснилась мрійка,
Бо госпіталь - ще далі аніж рай.
Туди не пустять грішника, допоки діє нирка,
Бодай одна. Продай.

Ще мінування, протидія дронам, «кропива»,
Щодня годин дванадцять бойової підготовки.
Я вже не думаю, я реагую. Психіка крива
Колись була, язик задовгий.

Та творить інженерна практика дива.
А може, лиш війна - є звільнення із пекла?
Сирена знову. «В укриття! Давай! Давай!»
Ракета під@рsька летить, а не лелека.

Майор Ширяєв каже: штурмувати будуть всі
Та дехто виживе. Він любить нас, гадаю.
Я під Покровськ потрапив навесні:
Бруд по коліна, міни, дронозграї,

Як має буть у квітні.
КАБи перелітні.
Кілометрів пʼятнадцять до еСПешки.
Під ранок, пішки.

І там, у посадці згорілій, вночі у зігнилій норі
Все раптом стає зрозуміло - що з нами і що у горі:
Що смерті нема, що б не сталося далі зі мною,
Війна трансцендентна, ніколи не буде земною.
Он той підрвався, той кулю дістав, а наступний згорів
Вони лиш продовжують штурм від землі до зорі
І я незабаром продовжу із ними, я знаю.

Є страх перед боєм і після та не у бою,
Лиш втома: тікаю, стріляю, а після блюю
Від газу і нервів і смороду в під@рsьких норах,
Зчорнілої крові, бо евакуація буде не скоро.
Ванюшка, здавайся! - кричу - не бикуй, будеш жити!
Він здався таки. Молодець. А чи вбити, а ЧИ то
Віддати начальству на обмін?
Світ сірий, добра нині обмаль.

Нарешті ротація. Очі вцілілих і ними
Вдивляється вічність у вас. Ті здаються живими,
Хто мій допивають флетвайт,
Фєн у ніздрю у ліву сують,
Барбершоп раз на тиждень…
Реактивний Шахед - в ньому суть.
Але в наступі нас розбивають по троє…
І раптом я думаю, так я собі уявляю,
Що буде хвилина коли перед строєм
(Вже на той час - полковник, а може і вище) Ширяєв
Постане і Скаже: ви вільні, завершена клята війна.
Я скажу: зачекайте! Не є тільки ваша вона!
Ми - отруєні вічністю. Мир - смертельний для нас.
Вимагаю продовжити штурм повсякчас,
На весь простір, на всю глибину,
Висоту, на мерців, що здаються живими.
Ми - живі, що здаються мерцями між ними.
Заберіть собі мир і залиште нам рідну війну!
У душі моїй фронт, у руках автомат, а в наплечнику міни"

Корчинський
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