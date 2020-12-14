Додано: Суб 13 чер, 2026 07:23

Вірш для пана Бєє та його однодумців:



"ПІСНЯ МОБІЛІЗОВАНОГО



Нас повʼязали біля барбершопу.

Є бронь! - кричу - єбронь, єбронь!

Не вірять, людолови і флетвайт

Пролився на штани предвісником потопу

Чи гіршої вселенської біди.

В бус ТЦК заштовхують - Давай!

Чорт, порятуй! Господь, не приведи!

«Йди сам воюй!» - кричу бику зі шрамом

Це помилка була - подумала печінка.

«Пустіть його!» - якась волає жінка.

(Йшла повз) та вже запізно. Чи зарано

Занурився у відчай? Чи втекти

Все ще можливо? Квіточка, як я

Не для війни зростала на Печерську.

А ви всі маєте маніру кепську

Не брати трубку коли треба нікуя.

Але і теолефон і гідність і надію

Забрали нелюди. У ВЛК

Я впасти намагався, я лякав…

Душа померла. Я стою над нею,

Ридаю. Я загину в першому бою

Розтрощить ноги бомба, куля вибʼє око,

Вже не побачу шльондрочку свою,

А їй в нічному клубі буде одиноко,

Спочатку, перші декілька хвилин…

Де тут вони беруть амфетамін?



Полк двісті двадцять пʼятий, штурмовий.

«Кинь сподівання, кожний, хто заходить»

На це БеЗеВеПе.

Помру я тут, а не в бою, я згоден,

Я відспівав себе.

«Бігом!» І я біжу,

«Копай!» І я копаю.

«Дозвольте, пане лейтенант…»

«Що?! Взвод, повзти до краю

Позиції! Назад!», «дебіл, мовчи…»

Здихають мобіки в строю…я знаю:

Вони мене прибʼють у бліндажі, вночі…



Звʼязок і топографія і тактика у трійках.

Я хворого вдавав та не здіснилась мрійка,

Бо госпіталь - ще далі аніж рай.

Туди не пустять грішника, допоки діє нирка,

Бодай одна. Продай.



Ще мінування, протидія дронам, «кропива»,

Щодня годин дванадцять бойової підготовки.

Я вже не думаю, я реагую. Психіка крива

Колись була, язик задовгий.



Та творить інженерна практика дива.

А може, лиш війна - є звільнення із пекла?

Сирена знову. «В укриття! Давай! Давай!»

Ракета під@рsька летить, а не лелека.



Майор Ширяєв каже: штурмувати будуть всі

Та дехто виживе. Він любить нас, гадаю.

Я під Покровськ потрапив навесні:

Бруд по коліна, міни, дронозграї,



Як має буть у квітні.

КАБи перелітні.

Кілометрів пʼятнадцять до еСПешки.

Під ранок, пішки.



І там, у посадці згорілій, вночі у зігнилій норі

Все раптом стає зрозуміло - що з нами і що у горі:

Що смерті нема, що б не сталося далі зі мною,

Війна трансцендентна, ніколи не буде земною.

Он той підрвався, той кулю дістав, а наступний згорів

Вони лиш продовжують штурм від землі до зорі

І я незабаром продовжу із ними, я знаю.



Є страх перед боєм і після та не у бою,

Лиш втома: тікаю, стріляю, а після блюю

Від газу і нервів і смороду в під@рsьких норах,

Зчорнілої крові, бо евакуація буде не скоро.

Ванюшка, здавайся! - кричу - не бикуй, будеш жити!

Він здався таки. Молодець. А чи вбити, а ЧИ то

Віддати начальству на обмін?

Світ сірий, добра нині обмаль.



Нарешті ротація. Очі вцілілих і ними

Вдивляється вічність у вас. Ті здаються живими,

Хто мій допивають флетвайт,

Фєн у ніздрю у ліву сують,

Барбершоп раз на тиждень…

Реактивний Шахед - в ньому суть.

Але в наступі нас розбивають по троє…

І раптом я думаю, так я собі уявляю,

Що буде хвилина коли перед строєм

(Вже на той час - полковник, а може і вище) Ширяєв

Постане і Скаже: ви вільні, завершена клята війна.

Я скажу: зачекайте! Не є тільки ваша вона!

Ми - отруєні вічністю. Мир - смертельний для нас.

Вимагаю продовжити штурм повсякчас,

На весь простір, на всю глибину,

Висоту, на мерців, що здаються живими.

Ми - живі, що здаються мерцями між ними.

Заберіть собі мир і залиште нам рідну війну!

У душі моїй фронт, у руках автомат, а в наплечнику міни"



Корчинський