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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1732173317341735
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:08

Жаль видалили, прикольна була картинка :mrgreen:

Зображення

Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за 1 квартал 2022 р. :
І місце - 10/9/9 з похибкою трохи більше копійки!
ІІ місце - Shaman з похибкою трохи менше 5 копійок
ІІІ місце - kopetanAmeriga з похибкою трохи більше 5 копійок
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

Прохання 14.02 зафіксувати курси, в мене не буде можливості, і результати теж будуть десь за тиждень. Прогнози на кінець лютого, як зазвичай, будуть прийматися до кінця дня 16.02
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 31214
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Подякували: 7479 раз.
 
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7
3
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