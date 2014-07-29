Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за 1 квартал 2022 р. :
І місце - 10/9/9 з похибкою трохи більше копійки!
ІІ місце - Shaman з похибкою трохи менше 5 копійок
ІІІ місце - kopetanAmeriga з похибкою трохи більше 5 копійок
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Додано: Чет 03 лют, 2022 20:08
Додано: Суб 12 лют, 2022 12:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
Прохання 14.02 зафіксувати курси, в мене не буде можливості, і результати теж будуть десь за тиждень. Прогнози на кінець лютого, як зазвичай, будуть прийматися до кінця дня 16.02
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