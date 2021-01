Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:28

CuT написав: once_upon_a_time написав: Я, например, с тех пор, как вышел прошлым летом из гривневых ОВГЗ прошлым летом и отправил первые $110K на IB, решился только купить золота на десять тысяч, пока оно было по $1800, чтобы "воду ногой попробовать".

Перші 110К? Трясця його матері, піду до вас в підмайстерря, щоб навчитися так ефективно скірдувать грошенята. І потім нащо той IB..

Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет.Просто когда-то в юности прочитал статейку, что тебе мол, достаточно накопить сумму в двадцать своих годовых расходов, и ты можешь никогда в жизни больше не работать.Меня эта идея потрясла (т.к. я вырос в бедности).Начал откладывать, как все советуют, по 10-15% от своих доходов.Только нифига это для меня не сработало.Накопил тысяч десять - потратил. Снова накопил - снова потратил.Потом наткнулся на книжицу Early Retirement Extreme.Там совсем иной подход показывается.Т.к. это мне было близко, минимализм, Walden и всякое такое, то принял на вооружение. Не всё, конечно, т.к. там автор реально экстремал по меркам среднего человека, но старались более тысячи в месяц не тратить с тех пор. Интересно, что даже не пришлось себя сильно ограничивать. Путешествовали до ковида чуть ли не каждый месяц.В общем, long story short:Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen nineteen and six , result happiness.Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds ought and six, result miseryНу и плюс работа в IT, единственное место, где в постмайданной Украине средний человек может что-то заработать, не создавая свой бизнес и не садясь на гранты или потоки.Умножить вышеозначенные два пункта на несколько лет и - вуаля.Сейчас, как я вижу, из-за того, что фиксированная доходность на нуле, инвесторы принимают на себя все большие риски, чтобы получить хоть какую-то доходность. Мне эта идея не кажется разумной.Я человек простой, смотрю на инвестирование как на покупку будущего денежного потока. По текущим ценам мне не очень интересно покупать, всё очень дорого. Все выкладки грамотных товарищей говорят, что происходящее сейчас - это аберрация. Т.е. вечно такое отсутствие гравитации на рынках продолжаться не может. Потому жду распродажи. Ну примерно как в АТБ.В общем, задача на сегодняшний день - не купить Майкрософт или Амазон по ценам 2000 года и потом не ждать десятилетие выхода из underwater (без получения утешительного приза в виде дивидендов).