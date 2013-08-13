Инвестиции на рынках США. ETF.

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:07
Не важно какой размер капитала, важен его тренд.
Инвестиции это не просто купить индекс акций или корзину акций, в этом диверсификации нет.
Нужно собрать сразу 3 фактора, рост ВВП (пусть и монетарный), процентные ставки (бонды сейчас можно не торопится покупать), сырье (золото самый простой пример, есть еще акции бонды ЕМ). Самый простой портфель, без каких либо подгонок, просто по 1/3, акции США, 10ти летние Трежерис и золото.
Доходность не о чем по сравнению с теслами и битками, но он везет в прекрасное далеко. И главное. Без налогов.
Востаннє редагувалось St/2 в П'ят 08 січ, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:31
Не совсем так, канадский банк с 99% вероятности примет деньги. Так как платеж идет с надежной юрисдикции и первокласного банка, еще и ТОП брокера со всеми лицензиями.
А что дальше? Канада в ФАТКА, 600к точно попадут в реестр обмена. И как только Украина присоединится к обмену, эти данные увидит налоговая.
Банк скорее всего разрешит обналичить через "банкомат в любой стране мира". У меня был опыт, лучшее что нашел это 2,7% в укрсибе с лимитом 8000 грн в день. Или 4-6% в кассе любого банка.
С минимальными потерями Канада выведет только в "приват".
Ну и по обмену.
Есть опыт РФ. Налоговая получила выписки по счетам не только с момента вступления, а и за 5 лет до того, отличились банки Швейцарии.
От 10к в год можно сделать не публичный траст до 15 человек, взять жену/маму и отправлять деньги в рамках лимита ежегодно
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:47
Перед глазами два кейса продавцов.
1. Илья Коровин. Супер трейдер, торговал опционами еще при Горбачеве))
Набрал под 150 клиентов (Это в Квике Карл!), создавал ликвидность на дальнем крае путов. Суммарно под управлением был 1 ярд рублей.
Потрепало его знатно в 2014, но выжил. Убил его 2018 год, причем не через дельту, а через ГО. Биржа его подняла в 5 раз, и рисковикам пришлой откупать путы по любой цене. А так как кроме Ильи там никто не продавал, то Илье и покупать было не у кого.
Результат. Куча слитых счетов, есть клиенты с минусами, суды.
Сейчас увлекся общественной деятельностью, защищает права трейдеров от злобной биржи и брокеров в частности пострадавших от отрицательной цены на нефть.
2. Елена Чиркова. Управляющий фондом Приведение у Мовчанс групп. Они начитавшись Баффета решили что самые умные. А умные умеют выбирать лучшие акции и покупают их через покрытую продажу путов. Результат 3кв 2020 - легкий минус. Жду результаты за 4тый - чуда не будет.
Продавая пут на БА с ценой 100, на страйке 80 за 5 и имея капитал в 200 всё равное есть шанс уйти ниже нуля. Доказано Ильей Коровиным.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:28
Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет.
Просто когда-то в юности прочитал статейку, что тебе мол, достаточно накопить сумму в двадцать своих годовых расходов, и ты можешь никогда в жизни больше не работать.
Меня эта идея потрясла (т.к. я вырос в бедности).
Начал откладывать, как все советуют, по 10-15% от своих доходов.
Только нифига это для меня не сработало.
Накопил тысяч десять - потратил. Снова накопил - снова потратил.
Потом наткнулся на книжицу Early Retirement Extreme.
Там совсем иной подход показывается.
Т.к. это мне было близко, минимализм, Walden и всякое такое, то принял на вооружение. Не всё, конечно, т.к. там автор реально экстремал по меркам среднего человека, но старались более тысячи в месяц не тратить с тех пор. Интересно, что даже не пришлось себя сильно ограничивать. Путешествовали до ковида чуть ли не каждый месяц.
В общем, long story short:
Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen nineteen and six , result happiness.
Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds ought and six, result misery
Ну и плюс работа в IT, единственное место, где в постмайданной Украине средний человек может что-то заработать, не создавая свой бизнес и не садясь на гранты или потоки.
Умножить вышеозначенные два пункта на несколько лет и - вуаля.
Сейчас, как я вижу, из-за того, что фиксированная доходность на нуле, инвесторы принимают на себя все большие риски, чтобы получить хоть какую-то доходность. Мне эта идея не кажется разумной.
Я человек простой, смотрю на инвестирование как на покупку будущего денежного потока. По текущим ценам мне не очень интересно покупать, всё очень дорого. Все выкладки грамотных товарищей говорят, что происходящее сейчас - это аберрация. Т.е. вечно такое отсутствие гравитации на рынках продолжаться не может. Потому жду распродажи. Ну примерно как в АТБ.
В общем, задача на сегодняшний день - не купить Майкрософт или Амазон по ценам 2000 года и потом не ждать десятилетие выхода из underwater (без получения утешительного приза в виде дивидендов).
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:47
Вот-вот.
Мне близка мысль Баффета, что деривативы - это финансовое оружие массового поражения.
Если леверидж даже самого Грэма опустил хорошо так в свое время, то любому, кто читал про черных лебедей, стоит от всего этого непотребства держаться подальше, как по мне.
Может, кому оно и хорошо, но мне, например, про опыт Нидерхофера или Ливермора достаточно прочитать, пройти это самому не очень хочется...
Да и фамильного серебра у меня не много...
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:25
St/2
Как я понимаю, популярные Permanent Portfolio / All Weather Portfolio (
Мне тем это и нравится, что, по идее, доходность после инфляции получается выше нужных 4% и максимальные просадки не более 15% на протяжении полувека негараздов.
Думаю как раз это покупать, чтобы до распродаж посидеть в нем.
Еще наткнулся на многообещающую вроде идею пересиживания просадок вне рынка. Есть несколько товарищей, пропагандирующих эту идею на Seekingalpha, но для себя пока не решил. Один даже книжицу написал - Dual Momentum Investing. Еще есть некий Meb Faber, накропал white paper
Вроде выглядит красиво (
Читал, как-то, кстати, Mechanical Investing - TMF, так там старожилы говорят, что многие погорели на стратегиях, работавших до 2000 года. И после этого болезненного урока многие стали включать такие вот элементы тайминга и тренд-фолловинга для предотвращения сильных просадок.
Что Вы об этой идее тайминга / тренд-фолловинга думаете? Как по вашему, работает? Или от лукавого?
Востаннє редагувалось once_upon_a_time в П'ят 08 січ, 2021 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:46
once_upon_a_time
Я так всю презентацию опубликую
Есть много разный идей как отбирать акции, чтобы обогнать индекс.
На большинство идей уже есть etf. И вот что они показали почти за 20 лет
Лучшие как раз моментум и малые компании. Их обогнать будет совсем тяжело.
И не забываем, у фонда НДФЛ и косты на транзакции вычитаются из результата, а физик в конце года их будет отминусовывать.
Ну индексные фонды, они пусть смарт, но индексные.
А если взять "умных" ребят с развязанными руками, что у них получилось.
И тоже не фонтан. Единственное, это результаты выживших фондов, они не показали просадку больше 20%, в отличии от рынка, который падал на 55%
Потому Риск аджастед Глобал макро лучше рынка.
Но если к SPY добавить TLT, то результат будет не хуже, чем у лучших Хэдж фондов.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:22
Мне кажется обогнать индекс акций работая акциями не возможно.
После того как разобрался с asset allocation, мне стала интересна тема Tail Risk-а.
Она не столько прибавляет (до 3% годовых), сколько снижает просадки. А это та же прибыль, так как косты на плечи нулевые.
Наткнулся вот на эту работа
Переработав эти мысли пришел к выводу. Что продавая страховку от падения рынка можно заработать больше чем покупая рынок.
Бытовой пример. Компания А страхует морские перевозки, компания Б занимается логистикой в сфере морских перевозок.
При правильном подходе, компания А почти всегда прибыльна, а компания Б легко может уходить в хронический минус.
Весь 2019 год мы пробовали как подойти к вопросу лучше. В октябре можно сказать запустились. В марте по работали под нагрузкой. Выпустили пару патчей
На крупном капитале сбросили обороты, но запустили отдельный маленький счет где стратегия реализована в полную силу. С осени вернули обороты на всех счетах.
Вот что получилось
Можно конечно сказать, что с марта был прилив и он поднял все лодки. Да и мало ли, можно выбрать один счет с лучшими результатами. Здесь результаты по 4 счетам с одинаковым Риск профилем, в период когда волны остались, а прилива уже не было.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:23
St/2
Спасибо за презентацию, уважаю графическое представление данных, это как раз моя специализация в миру
По поводу малых компаний, встретил не так давно несколько интересных мнений, которые мне кажутся не лишенными оснований.
(1)
Изначальные расчеты, которые показали преимущество small caps (risk-adjusted), были основаны на некорректных данных:
(2)
После того, как идея small caps стала популярной, туда ломанулось столько денег, сколько этот сектор не может переварить, что задрало цены и, соответственно, уменьшило перспективы получить доходность выше рыночной (торт уже не тот) - не помню, откуда, какая-то из недавно прочитанных популярных инвест книг
(3)
Повышенная доходнось small caps - это просто плата за большую волатильность, более высокие транзакционные издержки и меньшую ликвидность (вроде Дамодаран Асват об этом говорит или кто-то другой из ценителей Efficient Market Theory)
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