Инвестиции на рынках США. ETF.

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 103104105106 Додано: Суб 09 січ, 2021 12:47 St/2 написав: once_upon_a_time

Если утрировать, то да.

Это бизнес продажи автоцивилки, только мелким шрифтом указано, что в дни с снегопадами и гололедом страховой случай не наступает Если утрировать, то да.Это бизнес продажи автоцивилки, только мелким шрифтом указано, что в дни с снегопадами и гололедом страховой случай не наступает

Хм. Если, опять же, смотреть high level, то выглядит так, что стратегия зарабатывает на том, что обыгрывает институциональных инвесторов/трейдеров/спекулянтов.



Может, я что упускаю важное из виду, но, на мой хлопский розум, если я все правильно понял, то мне кажется это игрой с огнем.

Просто потому, что у них столько ресурсов, опыта, знания, что один отдел одного такого институционала в разы превосходит всех, кто когда-либо прочитает эти строки, вместе взятых (ну во всяком случае, это мое впечатление, как человека со стороны, о профессиональных игроках на финансовых рынках).



Не хочу показаться маловером, но вдолгую играть против такого заведомо превосходящего противника я бы счел достаточно рискованным занятием и по-умолчанию проигрышным.



Ну типа как оуновцы и бандеровцы против УССР. Да, покуролесили несколько лет, но потом их умножили на ноль, ибо силы были изначально неравны.



Или тот же Гитлер. Кто интересуется историей, тот в курсе, что, еще до войны с СССР, он был несколько раз на грани краха, и ему просто фантастически везло и только поэтому его авантюры не закончились на более ранних этапах. Т.е. он рисковал по-крупному и не проигрался всухую в самом начале благодаря везению, во многом. Но вообще при таком стиле игры его поражение было просто вопросом времени (чтобы включился закон больших чисел и матожидание реализовалось).



Да и большевики так же. Власть им получить и удержать - подфартило просто нереально, если смотреть с учетом тогдашней ситуации.



Сталин, кстати, насколько я знаю, был как раз таки очень risk-averse. Не делал резких телодвижений, просто использовал ресурсы ситуации (бюрократическую машину) и просто медленно пёр на самый верх, как танк, методично перемалывая препятствия (и противников). Как индексный фонд акций: невзирая на взлеты и падения, он имеет общую направленность вверх - просто за счет долгосрочных факторов типа роста экономики, производительности, имущественного расслоения, инфляции и т.п.



Сорри за экскурс в историю, увлекся



В общем, что я упускаю? В чем долгосрочное преимущество стратегии перед институционалами? За счет чего получается risk adjusted profit? Они же не идиоты?

В моментуме, хотя бы гипотетически, я могу понять преимущество мелочи - я могу выйти из рынка, BlackRock - не очень. То же с smallcap/microcap - теоретически, слону невыгодно муравьями питаться, а вот воробью в самый раз.



Ну и да - если это секрет фирмы, то нет вопросов. Хм. Если, опять же, смотреть high level, то выглядит так, что стратегия зарабатывает на том, что обыгрывает институциональных инвесторов/трейдеров/спекулянтов.Может, я что упускаю важное из виду, но, на мой хлопский розум, если я все правильно понял, то мне кажется это игрой с огнем.Просто потому, что у них столько ресурсов, опыта, знания, что один отдел одного такого институционала в разы превосходит всех, кто когда-либо прочитает эти строки, вместе взятых (ну во всяком случае, это мое впечатление, как человека со стороны, о профессиональных игроках на финансовых рынках).Не хочу показаться маловером, но вдолгую играть против такого заведомо превосходящего противника я бы счел достаточно рискованным занятием и по-умолчанию проигрышным.Ну типа как оуновцы и бандеровцы против УССР. Да, покуролесили несколько лет, но потом их умножили на ноль, ибо силы были изначально неравны.Или тот же Гитлер. Кто интересуется историей, тот в курсе, что, еще до войны с СССР, он был несколько раз на грани краха, и ему просто фантастически везло и только поэтому его авантюры не закончились на более ранних этапах. Т.е. он рисковал по-крупному и не проигрался всухую в самом начале благодаря везению, во многом. Но вообще при таком стиле игры его поражение было просто вопросом времени (чтобы включился закон больших чисел и матожидание реализовалось).Да и большевики так же. Власть им получить и удержать - подфартило просто нереально, если смотреть с учетом тогдашней ситуации.Сталин, кстати, насколько я знаю, был как раз таки очень risk-averse. Не делал резких телодвижений, просто использовал ресурсы ситуации (бюрократическую машину) и просто медленно пёр на самый верх, как танк, методично перемалывая препятствия (и противников). Как индексный фонд акций: невзирая на взлеты и падения, он имеет общую направленность вверх - просто за счет долгосрочных факторов типа роста экономики, производительности, имущественного расслоения, инфляции и т.п.Сорри за экскурс в историю, увлексяВ общем, что я упускаю? В чем долгосрочное преимущество стратегии перед институционалами? За счет чего получается risk adjusted profit? Они же не идиоты?В моментуме, хотя бы гипотетически, я могу понять преимущество мелочи - я могу выйти из рынка, BlackRock - не очень. То же с smallcap/microcap - теоретически, слону невыгодно муравьями питаться, а вот воробью в самый раз.Ну и да - если это секрет фирмы, то нет вопросов. once_upon_a_time Повідомлень: 100 З нами з: 28.07.16 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 14:59 once_upon_a_time

Вопросы правильные, всё нормально.

Чтобы ответить понятно, не искушённому приходится утрировать, упуская не главные, но важные детали. А детальный ответ это предмет диссертации и даже не кандидатской. Но, я по пробую.



Правило №0, любой тайминг или личное вью порочно и не несет долгосрочного P&L. Потому все попытки что-то угадать опускаем. Работаем точно так же как и в случае покупки SPY - с точки зрения клиента он пассивен, но операций там с головой, но они делаются по простому алгоритму без вмешательств прогнозистов.

Беда в том, что четвёртый фактор инвестирования - Tail Risk не имеет готового etf потому приходится делать все руками. Может я или кто другой сделает такой etf. И тогда необходимость в управляющем отпадет, будет достаточно фин консультанта который подберет пропорции SPY|TLT|GLD|Tail Risk под потребности клиента. Но, его пока нет.



Теперь к деталям, начнем с понимания опционов.

Пут это страховка от падения. Какой долгосрочный P&L у лонг пута на актив с "нормальным распределение"? Правильно - ноль минус косты на брокера.

Тогда шорт пута будет равен тоже ноль минус косты.

А если распределение не нормальное, есть явное смещение вправо.

Тогда лонг пут это минус косты и минус долгосрочный рост базового актива.

Но, продавец путов морозит ГО и еще нуждается в норме прибыли за всё это мероприятие. Эти расходы ложатся в цену пута. Потому затея долгосрочно покупать путы приводит к методичному сливу капитала. Выглядит это как график TVIX.



Ко всему прочему, при модели БШ, принимается, что распределение со смешением, но нормальное. А на самом деле хвосты толстые. В принципе сугубо математически вол может быть бесконечным, а потому и цена пута может тоже быть бесконечна, как и убыток от шорт пута. Практический пример бесконечной цены пута, которой как быть быть не может никогда никогда,

\\ну как и нулевой цены на физический актив типа нефти, ведь по цене 0.0 можно купить бесконечно количество товара и удовлетворить предложение, но оказалось что ноль это дорого\\

в понедельник SPY откроет с офером 380 и бидом 0, точнее без него. Сделок нет, но без бида цена пута бесконечна. И в неликвидах такое бывает в самом деле.

Это все приводит к значительной переоценке путов. Причем и она не линейная, по ближе к цене базового актива путы стоят дороже справедливой цены, по дальше дешевле и это тоже не статично



Второй момент это несоизмеримость индустрий. Активы лонг это 10, а может и ближе к 20 трлн дол. А открытый интерес в ES это десятки млрд, в VIX еще на порядок меньше.

Потому имеем огромный перевес со стороны потребителей страховки.



Собственно где мы в этом мире? Мы на стороне goldman sachs предоставляем услугу разный фондам которые хотят убрать макс просадку. Мы не диктуем цены, рынок сложился без нас, просто еще один маленький павильончик на площади. По моим оценкам ликвидности тех инструментов что я использую, стратегия может извлекать 10-20 млн дол в год в среднем. То есть хэдж фонд с моей целевой доходностью, это AUM 30-40 млн. Фонды с таким потолком даже не создают, слишком мал.



Ну и главный вопрос. Раз продажа страховки имеет если не бесконечную, то очень большую потенциальную просадку,

\\тупо вшортив на все деньги TVIX, можно было получить МахДД 2500% или 25 капиталов

и кто сказал что это максимум//

то как с этим жить?



Не раскрывая детали стратегии приведу упрощенный пример.

Сегодня SPY 381

пут/ страховка/ на уровне 360 истекающая 22 января обойдется в 94 цента

пут/ страховка/ на уровне 330 истекающая 22 января обойдется в 21 цент

Таким образом продав 360тый пут и купив 330тый мы теряя 1/4 P&L получаем вполне калькулируем риск.

Дальше уже идет творчество. Мы хотим получать постоянный поток выплат и иногда терять деньги. Или постоянно терять и иногда утраивать или удесятерять капитал.

По своему опыту клиентам больше нравится получать в среднем 30% годовых и иногда проседать на уровне рынка акций. Чем год за годом терять -5%, и раз в 8 лет на просадке рынка в 25% утраивать капитал.



Главное, мы работаем не против индустрии, а скорее на стороне проф участников, против домохозяек. Кстати, каждый кто купит бинарный опцион, подарит таким как мы денег

Более детально я рассказываю клиентам, после подписания расписки о не разглашении структуры активов. В отличии от США, в Украине невозможно запатентовать торговую стратегию. Вопросы правильные, всё нормально.Чтобы ответить понятно, не искушённому приходится утрировать, упуская не главные, но важные детали. А детальный ответ это предмет диссертации и даже не кандидатской. Но, я по пробую.Правило №0, любой тайминг или личное вью порочно и не несет долгосрочного P&L. Потому все попытки что-то угадать опускаем. Работаем точно так же как и в случае покупки SPY - с точки зрения клиента он пассивен, но операций там с головой, но они делаются по простому алгоритму без вмешательств прогнозистов.Беда в том, что четвёртый фактор инвестирования - Tail Risk не имеет готового etf потому приходится делать все руками. Может я или кто другой сделает такой etf. И тогда необходимость в управляющем отпадет, будет достаточно фин консультанта который подберет пропорции SPY|TLT|GLD|Tail Risk под потребности клиента. Но, его пока нет.Теперь к деталям, начнем с понимания опционов.Пут это страховка от падения. Какой долгосрочный P&L у лонг пута на актив с "нормальным распределение"? Правильно - ноль минус косты на брокера.Тогда шорт пута будет равен тоже ноль минус косты.А если распределение не нормальное, есть явное смещение вправо.Тогда лонг пут это минус косты и минус долгосрочный рост базового актива.Но, продавец путов морозит ГО и еще нуждается в норме прибыли за всё это мероприятие. Эти расходы ложатся в цену пута. Потому затея долгосрочно покупать путы приводит к методичному сливу капитала. Выглядит это как график TVIX.Ко всему прочему, при модели БШ, принимается, что распределение со смешением, но нормальное. А на самом деле хвосты толстые. В принципе сугубо математически вол может быть бесконечным, а потому и цена пута может тоже быть бесконечна, как и убыток от шорт пута. Практический пример бесконечной цены пута, которой как быть быть не может никогда никогда,\\ну как и нулевой цены на физический актив типа нефти, ведь по цене 0.0 можно купить бесконечно количество товара и удовлетворить предложение, но оказалось что ноль это дорого\\в понедельник SPY откроет с офером 380 и бидом 0, точнее без него. Сделок нет, но без бида цена пута бесконечна. И в неликвидах такое бывает в самом деле.Это все приводит к значительной переоценке путов. Причем и она не линейная, по ближе к цене базового актива путы стоят дороже справедливой цены, по дальше дешевле и это тоже не статичноВторой момент это несоизмеримость индустрий. Активы лонг это 10, а может и ближе к 20 трлн дол. А открытый интерес в ES это десятки млрд, в VIX еще на порядок меньше.Потому имеем огромный перевес со стороны потребителей страховки.Собственно где мы в этом мире? Мы на стороне goldman sachs предоставляем услугу разный фондам которые хотят убрать макс просадку. Мы не диктуем цены, рынок сложился без нас, просто еще один маленький павильончик на площади. По моим оценкам ликвидности тех инструментов что я использую, стратегия может извлекать 10-20 млн дол в год в среднем. То есть хэдж фонд с моей целевой доходностью, это AUM 30-40 млн. Фонды с таким потолком даже не создают, слишком мал.Ну и главный вопрос. Раз продажа страховки имеет если не бесконечную, то очень большую потенциальную просадку,\\тупо вшортив на все деньги TVIX, можно было получить МахДД 2500% или 25 капиталови кто сказал что это максимум//то как с этим жить?Не раскрывая детали стратегии приведу упрощенный пример.Сегодня SPY 381пут/ страховка/ на уровне 360 истекающая 22 января обойдется в 94 центапут/ страховка/ на уровне 330 истекающая 22 января обойдется в 21 центТаким образом продав 360тый пут и купив 330тый мы теряя 1/4 P&L получаем вполне калькулируем риск.Дальше уже идет творчество. Мы хотим получать постоянный поток выплат и иногда терять деньги. Или постоянно терять и иногда утраивать или удесятерять капитал.По своему опыту клиентам больше нравится получать в среднем 30% годовых и иногда проседать на уровне рынка акций. Чем год за годом терять -5%, и раз в 8 лет на просадке рынка в 25% утраивать капитал.Главное, мы работаем не против индустрии, а скорее на стороне проф участников, против домохозяек. Кстати, каждый кто купит бинарный опцион, подарит таким как мы денегБолее детально я рассказываю клиентам, после подписания расписки о не разглашении структуры активов. В отличии от США, в Украине невозможно запатентовать торговую стратегию. St/2

Повідомлень: 10842 З нами з: 02.09.08 Подякував: 666 раз. Подякували: 1589 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 15:10 St/2



класс, надо перечитать дважды класс, надо перечитать дважды главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4975 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2199 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 103104105106 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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