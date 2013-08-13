Инвестиции на рынках США. ETF.

Хм. Если, опять же, смотреть high level, то выглядит так, что стратегия зарабатывает на том, что обыгрывает институциональных инвесторов/трейдеров/спекулянтов.
Может, я что упускаю важное из виду, но, на мой хлопский розум, если я все правильно понял, то мне кажется это игрой с огнем.
Просто потому, что у них столько ресурсов, опыта, знания, что один отдел одного такого институционала в разы превосходит всех, кто когда-либо прочитает эти строки, вместе взятых (ну во всяком случае, это мое впечатление, как человека со стороны, о профессиональных игроках на финансовых рынках).
Не хочу показаться маловером, но вдолгую играть против такого заведомо превосходящего противника я бы счел достаточно рискованным занятием и по-умолчанию проигрышным.
Ну типа как оуновцы и бандеровцы против УССР. Да, покуролесили несколько лет, но потом их умножили на ноль, ибо силы были изначально неравны.
Или тот же Гитлер. Кто интересуется историей, тот в курсе, что, еще до войны с СССР, он был несколько раз на грани краха, и ему просто фантастически везло и только поэтому его авантюры не закончились на более ранних этапах. Т.е. он рисковал по-крупному и не проигрался всухую в самом начале благодаря везению, во многом. Но вообще при таком стиле игры его поражение было просто вопросом времени (чтобы включился закон больших чисел и матожидание реализовалось).
Да и большевики так же. Власть им получить и удержать - подфартило просто нереально, если смотреть с учетом тогдашней ситуации.
Сталин, кстати, насколько я знаю, был как раз таки очень risk-averse. Не делал резких телодвижений, просто использовал ресурсы ситуации (бюрократическую машину) и просто медленно пёр на самый верх, как танк, методично перемалывая препятствия (и противников). Как индексный фонд акций: невзирая на взлеты и падения, он имеет общую направленность вверх - просто за счет долгосрочных факторов типа роста экономики, производительности, имущественного расслоения, инфляции и т.п.
Сорри за экскурс в историю, увлекся
В общем, что я упускаю? В чем долгосрочное преимущество стратегии перед институционалами? За счет чего получается risk adjusted profit? Они же не идиоты?
В моментуме, хотя бы гипотетически, я могу понять преимущество мелочи - я могу выйти из рынка, BlackRock - не очень. То же с smallcap/microcap - теоретически, слону невыгодно муравьями питаться, а вот воробью в самый раз.
Ну и да - если это секрет фирмы, то нет вопросов.