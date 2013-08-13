Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав:once_upon_a_time Если утрировать, то да. Это бизнес продажи автоцивилки, только мелким шрифтом указано, что в дни с снегопадами и гололедом страховой случай не наступает
Хм. Если, опять же, смотреть high level, то выглядит так, что стратегия зарабатывает на том, что обыгрывает институциональных инвесторов/трейдеров/спекулянтов.
Может, я что упускаю важное из виду, но, на мой хлопский розум, если я все правильно понял, то мне кажется это игрой с огнем. Просто потому, что у них столько ресурсов, опыта, знания, что один отдел одного такого институционала в разы превосходит всех, кто когда-либо прочитает эти строки, вместе взятых (ну во всяком случае, это мое впечатление, как человека со стороны, о профессиональных игроках на финансовых рынках).
Не хочу показаться маловером, но вдолгую играть против такого заведомо превосходящего противника я бы счел достаточно рискованным занятием и по-умолчанию проигрышным.
Ну типа как оуновцы и бандеровцы против УССР. Да, покуролесили несколько лет, но потом их умножили на ноль, ибо силы были изначально неравны.
Или тот же Гитлер. Кто интересуется историей, тот в курсе, что, еще до войны с СССР, он был несколько раз на грани краха, и ему просто фантастически везло и только поэтому его авантюры не закончились на более ранних этапах. Т.е. он рисковал по-крупному и не проигрался всухую в самом начале благодаря везению, во многом. Но вообще при таком стиле игры его поражение было просто вопросом времени (чтобы включился закон больших чисел и матожидание реализовалось).
Да и большевики так же. Власть им получить и удержать - подфартило просто нереально, если смотреть с учетом тогдашней ситуации.
Сталин, кстати, насколько я знаю, был как раз таки очень risk-averse. Не делал резких телодвижений, просто использовал ресурсы ситуации (бюрократическую машину) и просто медленно пёр на самый верх, как танк, методично перемалывая препятствия (и противников). Как индексный фонд акций: невзирая на взлеты и падения, он имеет общую направленность вверх - просто за счет долгосрочных факторов типа роста экономики, производительности, имущественного расслоения, инфляции и т.п.
Сорри за экскурс в историю, увлекся
В общем, что я упускаю? В чем долгосрочное преимущество стратегии перед институционалами? За счет чего получается risk adjusted profit? Они же не идиоты? В моментуме, хотя бы гипотетически, я могу понять преимущество мелочи - я могу выйти из рынка, BlackRock - не очень. То же с smallcap/microcap - теоретически, слону невыгодно муравьями питаться, а вот воробью в самый раз.
once_upon_a_time Вопросы правильные, всё нормально. Чтобы ответить понятно, не искушённому приходится утрировать, упуская не главные, но важные детали. А детальный ответ это предмет диссертации и даже не кандидатской. Но, я по пробую.
Правило №0, любой тайминг или личное вью порочно и не несет долгосрочного P&L. Потому все попытки что-то угадать опускаем. Работаем точно так же как и в случае покупки SPY - с точки зрения клиента он пассивен, но операций там с головой, но они делаются по простому алгоритму без вмешательств прогнозистов. Беда в том, что четвёртый фактор инвестирования - Tail Risk не имеет готового etf потому приходится делать все руками. Может я или кто другой сделает такой etf. И тогда необходимость в управляющем отпадет, будет достаточно фин консультанта который подберет пропорции SPY|TLT|GLD|Tail Risk под потребности клиента. Но, его пока нет.
Теперь к деталям, начнем с понимания опционов. Пут это страховка от падения. Какой долгосрочный P&L у лонг пута на актив с "нормальным распределение"? Правильно - ноль минус косты на брокера. Тогда шорт пута будет равен тоже ноль минус косты. А если распределение не нормальное, есть явное смещение вправо. Тогда лонг пут это минус косты и минус долгосрочный рост базового актива. Но, продавец путов морозит ГО и еще нуждается в норме прибыли за всё это мероприятие. Эти расходы ложатся в цену пута. Потому затея долгосрочно покупать путы приводит к методичному сливу капитала. Выглядит это как график TVIX. Ко всему прочему, при модели БШ, принимается, что распределение со смешением, но нормальное. А на самом деле хвосты толстые. В принципе сугубо математически вол может быть бесконечным, а потому и цена пута может тоже быть бесконечна, как и убыток от шорт пута. Практический пример бесконечной цены пута, которой как быть быть не может никогда никогда, \\ну как и нулевой цены на физический актив типа нефти, ведь по цене 0.0 можно купить бесконечно количество товара и удовлетворить предложение, но оказалось что ноль это дорого\\ в понедельник SPY откроет с офером 380 и бидом 0, точнее без него. Сделок нет, но без бида цена пута бесконечна. И в неликвидах такое бывает в самом деле. Это все приводит к значительной переоценке путов. Причем и она не линейная, по ближе к цене базового актива путы стоят дороже справедливой цены, по дальше дешевле и это тоже не статично
Второй момент это несоизмеримость индустрий. Активы лонг это 10, а может и ближе к 20 трлн дол. А открытый интерес в ES это десятки млрд, в VIX еще на порядок меньше. Потому имеем огромный перевес со стороны потребителей страховки.
Собственно где мы в этом мире? Мы на стороне goldman sachs предоставляем услугу разный фондам которые хотят убрать макс просадку. Мы не диктуем цены, рынок сложился без нас, просто еще один маленький павильончик на площади. По моим оценкам ликвидности тех инструментов что я использую, стратегия может извлекать 10-20 млн дол в год в среднем. То есть хэдж фонд с моей целевой доходностью, это AUM 30-40 млн. Фонды с таким потолком даже не создают, слишком мал.
Ну и главный вопрос. Раз продажа страховки имеет если не бесконечную, то очень большую потенциальную просадку, \\тупо вшортив на все деньги TVIX, можно было получить МахДД 2500% или 25 капиталов и кто сказал что это максимум// то как с этим жить?
Не раскрывая детали стратегии приведу упрощенный пример. Сегодня SPY 381 пут/ страховка/ на уровне 360 истекающая 22 января обойдется в 94 цента пут/ страховка/ на уровне 330 истекающая 22 января обойдется в 21 цент Таким образом продав 360тый пут и купив 330тый мы теряя 1/4 P&L получаем вполне калькулируем риск. Дальше уже идет творчество. Мы хотим получать постоянный поток выплат и иногда терять деньги. Или постоянно терять и иногда утраивать или удесятерять капитал. По своему опыту клиентам больше нравится получать в среднем 30% годовых и иногда проседать на уровне рынка акций. Чем год за годом терять -5%, и раз в 8 лет на просадке рынка в 25% утраивать капитал.
Главное, мы работаем не против индустрии, а скорее на стороне проф участников, против домохозяек. Кстати, каждый кто купит бинарный опцион, подарит таким как мы денег Более детально я рассказываю клиентам, после подписания расписки о не разглашении структуры активов. В отличии от США, в Украине невозможно запатентовать торговую стратегию.
St/2 А когда Вы предметно заинтересовались фондовым рынком?На форуме Вы с 2008,но надо полагать,что где-то еще со студенческих времен?И вот интересно еще,как много людей занимаются подобной деятельностью в Украине?Раз у Вас такие успехи,то укр.Форбс вполне может написать о Вас).Помню,были статейки про некоторых наших трейдеров.
St/2 Спасибо за развернутый ответ (и относительно доступный простому смертному).
Н-да. Информационный перегруз у меня наступил уже после пары лекций об опционах. Но - и хочется, и колется. Во мне проснулся спекулянт и, возможно, стоит дать ему хотя бы маленькую конфетку, чтобы он успокоился и не доставал меня своим FOMO. Когда-то в юности дал знакомому в долг большую (тогда для меня) сумму денег и больше ее не видел. Да, неприятно было, но зато этот опыт уберег меня от гораздо больших потерь позже, когда денег у меня стало побольше.
Мысли вслух: С одной стороны, я, как обыватель, имею смутное представление из книг Талеба, что на толстых хвостах потеряно много денег (LTCM и братья Леманы - самые яркие). Но при этом сам Талеб свои деньги как раз на хвостах и заработал (как я помню, стратегия №2, где ты постепенно истекаешь кровью, но потом много зарабатываешь в случае прилета черного лебедя). С другой стороны, Ваши посты читаю много лет и Вы производите впечатление человека, который вроде как знает, что делает. Свои услуги никому не предлагаете и даже не особо афишируете.
Да, предсказывать рынок - это дело неблагодарное, но я, как свидетель секты стоимостного инвестирования, святого Грэма и mean reversal, не могу отделаться от ощущения, что всё, что мы сейчас наблюдаем (эйфорию трейдеров без опыта и капиталов) - уже было в 2000 и 2008. И что 2021 или 2022 будет бурэмным. Как раз хороший вариант проверить жизнеспособность такой сложной стратегии.
В общем. Скажите, пожалуйста, с какой минимальной суммой можно поиграть во все эти недетские игры? Я видел у Вас на сайте три варианта, но не совсем понял, какой из них сюда подходит. Если вдруг портфель переживет ближайшую встряску с целевыми параметрами (просадки не ниже акций и доходность 30-35), то можно будет его увеличить.
Т.е. хотелось бы попробовать это на практике, но при этом ограничить потенциальные потери, связанные с давно ожидаемым сдутием пузыря (т.е. просадок фондового рынка ниже марта 2020). Т.к. я стратегию до конца все равно не пойму (это как оценивать квалификацию стоматолога, не являсь оным), не вижу вариантов лучше, чем потери ограничить просто размером портфеля в риске.
St/2 написав:Более детально я рассказываю клиентам, после подписания расписки о не разглашении структуры активов. В отличии от США, в Украине невозможно запатентовать торговую стратегию.
запатентовать стратегию нельзя, а расписка о неразглашении в Украине чего то стоит... противоречия не видно, не?
Любой договор в Украине это меморандум о намерениях, если одной стороне будет не выгодно, то наличие подписи ничего не гарантирует. А так как люди чести перманентно покидают это место, то обозначить отношения на бумаге не лишнее.
once_upon_a_time Первый пакет это чистый консалтинг. Включает аудит личных финансов, целепологание, пассивный портфель под реализацию цели. Оплата сдельная, почасовая.
Второй пакет, это годовая поддержка + Tail risk-ка каждого из активов в портфеле.
Третий пакет с управление. К пассивному портфелю и Tail risk хэджем добавляется четвертый фактор на основе VIX. Его есть смысл брать при условии что горизонт от 5 лет, так как underwater для пассивного портфеля может быть до двух лет, а я не хочу чтобы клиент не получил заявленный результат. Ну и сумма от 100к.
Для на по пробовать, мы сделали Альфу - это лайт Прайм, без пассивной составляющей. Underwater 5 месяцев, потому рекомендованный горизонт 3 года, но уже на первом годе должен быть достойный результат.
Makepeace написав:St/2 Да, какая минимальная сумма для ду по этой стратегии? Подключение идет через InteractiveBrokers?
На данный момент все клиенты через InteractiveBrokers, хотя если сильно хочется, можно сделать и через exante. Сейчас начали считать налоги для клиентов, а нужно все сделки в грн и FIFO, IB нужно памятник поставить за кастомные отчеты. Не уверен что другой брокер даст такое же качество. Взаимоотношения в рамках managment account в рамках FFA. Минимальная сумма для работы $50к для иностранного брокера. Для крупного капитала в Украине (от $300к) есть вариант КИФ. Если 2021 годы будет "средним", то в 2022 запустим ПИФ с порогом входа в $1к