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Расскажите про работу в Польше
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2015 17:54

Расскажите про работу в Польше

Доброго времени суток, в течении последнего года ОЧЕНЬ много людей уехало на заработки в Польшу, первичный гуглинг показал больше 27000!!! вакансий на сайте http://eurabota.com/in/poland/ при том что:
1) на том же rabota.ua всего лишь ~115000 вакансий, из которых около, а может и больше 30000 - это купи-продай.
2) Количество населения в Польше МЕНЬШЕ чем в Украине.

Расскажите почему столько вакансий, сколько реально получают люди на руки и в чем причина такого внимания к украинцам от польских работодателей?
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2015 19:10

wild2006

У моих друзей есть знакомая, которая помогает трудоустроится людям. Но как правило на какие-то каторжные работы, лучше езжайте сами и ищите работу по месту, явно найдете что-то получше, здесь главное не бояться. Через помогал всегда выходит хуже.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2016 13:28

Главный ответ на вопрос: будут платить меньше, чем полякам.
Если нет работы в принципе, то можно попытаться себя реализовать. Но скорее всего это закончится лишь опытом работы за границей.
Для смены работы лучше выбирать другу страну, где доход будет значительно больше, чем в Польше.
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ТупУм
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Критикан
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 00:53

  wild2006 написав:Доброго времени суток, в течении последнего года ОЧЕНЬ много людей уехало на заработки в Польшу, первичный гуглинг показал больше 27000!!! вакансий на сайте http://eurabota.com/in/poland/ при том что:
1) на том же rabota.ua всего лишь ~115000 вакансий, из которых около, а может и больше 30000 - это купи-продай.
2) Количество населения в Польше МЕНЬШЕ чем в Украине.

Расскажите почему столько вакансий, сколько реально получают люди на руки и в чем причина такого внимания к украинцам от польских работодателей?


Вакансий миллионы каждый день. Посредников десятки миллионов. А реальных работодателей пару тысяч - https://polandrevizor.com - работа в Польше.
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 07:40

Вакансий очень много, потому как поляки массово работают в западных странах.Летом вакансий больше, так как у них появляется разная сезона, и много кто из поляков едет дальше, тоже на сезону, а осенью -зимой возвращаются, тогда и работы меньше. Нашим не платят за переработки почти нигде -главный плюс для польского работодателя. Поэтому работа часто будет в 2 смены по 12 часов, и без доплат. Но наши и сами ищут работу по 12часов, чтобы больше заработать за тех три месяца, на которые сейчас большинство приезжает. Платят зачастую около 3 долларов в час в пересчете, плюс жилье. За месяц часов 250 выходит, вот тебе и 750 долларов зарплаты, не раз и 900-1000, при одном выходном в неделю. Искать самому можно, но нужно иметь хотя бы минимальные знания польского для поддержания разговора, потому как русский и украинский поляки понимать не хотят, а английский знают в среднем не особо)
acti
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:44

Re: Расскажите про работу в Польше

Скажем так, если руки из правильного места то работу можно найти везде. И даже если это не сезонная работа в Польше. Конечно на сезонную работу у меня подруга ездила и чистыми заработала где то 1000 долларов. А еще один друг хочет на постоянной основе в Польше остаться, работу они нашли через https://w4u.biz/. Главное желание. Тем более если будете знать хорошо язык тем лучше это будет для вас.
Tortilka
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:23

  Tortilka написав:Скажем так, если руки из правильного места то работу можно найти везде. И даже если это не сезонная работа в Польше. Конечно на сезонную работу у меня подруга ездила и чистыми заработала где то 1000 долларов. А еще один друг хочет на постоянной основе в Польше остаться, работу они нашли через https://w4u.biz/. Главное желание. Тем более если будете знать хорошо язык тем лучше это будет для вас.


1000 долларов за сезонную как то не показатель, в Украине так же можно получить за лето и больше. Работа в Польше больше стала для статуса как то ,что бы уехать туда, а не ради заработка.
Vizelcev
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:40

Re: Расскажите про работу в Польше

В Польше много вакансий в финансовой сфере: бухгалтеры, аналитики, налоговики, менеджеры, простые нажимальщики кнопок. Для начальных позиций достаточно корочки, пары лет опыта и знания английского.
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спец по САПу (12 модулей) и производственник (открытие производства) в какой стране больше будут получать ? (США, Германия, Швейцария) ?
golllmax
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