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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:16
обмен есть, недавано
валюта в кассе тоже много, 5 забирал без подготовки
с картами не подскажу, у них нет (не было до онлайн обмена) норм счетов/карт для ввода кроме кредиток, это известный минус, но может с онлайном таки придумали
либо дешевый счет - я помню что на депосчет нельзя было безнал, он может был фри, но снятие под процент, вам будет проще в отделении спроситьт вариынты, хотя не всегда девочки разбираются, если новые )
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cohan
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Додано: Чет 10 чер, 2021 17:55
К депозиту выдали карту, по ней бесплатно снимаю % в банкомате
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vovareuckij
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:35
vovareuckij написав:
К депозиту выдали карту, по ней бесплатно снимаю % в банкомате
да, и тело можно снять, удобно
проблемы с безнал заводом - там если на депосчет заводить, то выдача нала будет платной, в общем осторожно
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cohan
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