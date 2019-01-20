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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:05

  Алексей77 написав:Господа, Добрый день. Подыскиваю место для доллара под вменяемый процент. Ваше мнение? в КИБ на депозит в долларе на полтора-два года. В пределах фонда.

З валютою тут спокійно, у межах фонду є тільки ризик девальвації.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:54

Скажите, а банка берет мзду за сдергивание с депозитной?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:25

  la9 написав:Скажите, а банка берет мзду за сдергивание с депозитной?

Снимал (сдергивал)... Не берет.
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 05:26

Vatsyk может тарифы поменялись, но раньше 10 грн. брали.
lloydbanksua
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