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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 10:05
Алексей77 написав:
Господа, Добрый день. Подыскиваю место для доллара под вменяемый процент. Ваше мнение? в КИБ на депозит в долларе на полтора-два года. В пределах фонда.
З валютою тут спокійно, у межах фонду є тільки ризик девальвації.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:54
Скажите, а банка берет мзду за сдергивание с депозитной?
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la9
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:25
la9 написав:
Скажите, а банка берет мзду за сдергивание с депозитной?
Снимал (сдергивал)... Не берет.
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Vatsyk
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Додано: Вів 31 сер, 2021 05:26
Vatsyk может тарифы поменялись, но раньше 10 грн. брали.
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Пон 30 сер, 2021 23:36
klug
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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