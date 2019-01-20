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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 10:05
Алексей77 написав:
Господа, Добрый день. Подыскиваю место для доллара под вменяемый процент. Ваше мнение? в КИБ на депозит в долларе на полтора-два года. В пределах фонда.
З валютою тут спокійно, у межах фонду є тільки ризик девальвації.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:54
Скажите, а банка берет мзду за сдергивание с депозитной?
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la9
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:25
la9 написав:
Скажите, а банка берет мзду за сдергивание с депозитной?
Снимал (сдергивал)... Не берет.
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Vatsyk
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Додано: Вів 31 сер, 2021 05:26
Vatsyk может тарифы поменялись, но раньше 10 грн. брали.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 31 сер, 2021 07:38
lloydbanksua
Да, именно так. Сам случайно обнаружил в тарифах.
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Vatsyk
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Додано: Вів 31 сер, 2021 07:42
Vatsyk написав:lloydbanksua
Да, именно так. Сам случайно обнаружил в тарифах.
Так, а у вас не сняло десятку?
Сколько за одну операцию дает стянуть?
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la9
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Додано: Вів 31 сер, 2021 07:58
la9 написав: Vatsyk написав:lloydbanksua
Да, именно так. Сам случайно обнаружил в тарифах.
Так, а у вас не сняло десятку?
Сколько за одну операцию дает стянуть?
У меня - сумма процентов сама не настолько большая, не показательна. Вот если тело депо снимать - тут уже как чужой банк отдаст.
А в КіБ- ском б\мате - не пробовал.
А в тарифах:
"Депозитна картка
...
Отримання готівки
через каси та банкомати АТ «КІБ» не тарифікується
через банкомати інших банків України не тарифікується
через каси та банкомати за межами України 2% + 50 UAH"
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Vatsyk
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Додано: Вів 31 сер, 2021 08:39
А кто-то узнавал - сколько СЭП стоит?
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la9
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Додано: Вів 31 сер, 2021 09:11
la9 написав:
А кто-то узнавал - сколько СЭП стоит?
там же
:
"Безготівковий переказ коштів
на рахунки, відкриті в Банку 1% + 5 UAH
на рахунки відкриті в інших банках України (СЕП) 1% + 5 UAH
Перерахування коштів з використанням технології Money Send / Visa Direct 10 UAH"
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Vatsyk
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:18
Упали ставки по зеленому на 0.25.
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Alexey_k9
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