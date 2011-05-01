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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 10:07

  cohan написав:
депозитную
с нее и p2p вроде бесплатный (последние полгода не пользую, доллар лежит)
а вот зачисление безнала - платное, надо музлевать с доп счетами если хочется бесплатно


не, рисует комиссию 1%
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:29

  Vatsyk написав:
  cohan написав:
депозитную
с нее и p2p вроде бесплатный (последние полгода не пользую, доллар лежит)
а вот зачисление безнала - платное, надо музлевать с доп счетами если хочется бесплатно


не, рисует комиссию 1%


да, подтверждаю, платное - банкомат бесплатно, а хвост выводил оплатой коммунальных просто

удаленный схематоз тут кажется не получается - вот такой вывод прОцентов через любой банкомат оптимальное по итогу, причем - невыгодно пополнять до круглой суммы: снимает 5грн +%%
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:52

  Квесторе_поверніться написав:

Для кібовських пенсів 12,75%.

Вы забыли поставить знак вопроса :D
пс-с учетом всех плюшек 12,25
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 19:41

Re: Комерційний індустріальний Банк

  хуторянка написав:Вы забыли поставить знак вопроса
пс-с учетом всех плюшек 12,25

З 10.11 року 2021.
Максимальний дохід 18-24 місяців 11,5%, виплата щомісячно.
+1% річних в гривнях При умові наявності рахунку "Соціальний» та зарахуванні на рахунок пенсії/ грошової допомоги.
11.5+1=?
Максимальний дохід 18-24 місяців 11,75%, виплата в кінці.
+1% річних в гривнях При умові наявності рахунку "Соціальний» та зарахуванні на рахунок пенсії/ грошової допомоги.
11.75+1=?
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:47

Re: Комерційний індустріальний Банк

Шановне товариство!
По депозитній картці смс-інформування - 10 UAH/міс.
Воно відключається?

p.s. як банк? як враження від співпраці?

p.p.s Спостерігаю, бо досить не погані відсотки пропонує.
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