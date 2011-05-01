не, рисует комиссию 1%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 лис, 2021 10:07
Додано: Вів 23 лис, 2021 11:29
да, подтверждаю, платное - банкомат бесплатно, а хвост выводил оплатой коммунальных просто
удаленный схематоз тут кажется не получается - вот такой вывод прОцентов через любой банкомат оптимальное по итогу, причем - невыгодно пополнять до круглой суммы: снимает 5грн +%%
Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:52
Вы забыли поставить знак вопроса
пс-с учетом всех плюшек 12,25
Додано: П'ят 03 гру, 2021 19:41
Re: Комерційний індустріальний Банк
З 10.11 року 2021.
Максимальний дохід 18-24 місяців 11,5%, виплата щомісячно.
+1% річних в гривнях При умові наявності рахунку "Соціальний» та зарахуванні на рахунок пенсії/ грошової допомоги.
11.5+1=?
Максимальний дохід 18-24 місяців 11,75%, виплата в кінці.
+1% річних в гривнях При умові наявності рахунку "Соціальний» та зарахуванні на рахунок пенсії/ грошової допомоги.
11.75+1=?
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:47
Re: Комерційний індустріальний Банк
Шановне товариство!
По депозитній картці смс-інформування - 10 UAH/міс.
Воно відключається?
p.s. як банк? як враження від співпраці?
p.p.s Спостерігаю, бо досить не погані відсотки пропонує.
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