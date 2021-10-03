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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:35
mustbe написав: Flamingo написав:
некоторые типа мони могут не доплатить копейку округляя не по правилам математики а тупо отбрасывая хвостик
Справедливости ради - в математике есть несколько методов/алгоритмов округления.
И "отбрасывание хвостика" - один их них
ну отбрасывание хвостика - это округление вниз, как раз для финансов и подходит
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