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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 74757677

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Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:57

Тільки що з Привата

  AlexSV написав:
  Oleg_Sa написав:Приват ,тоже самое пока нет.

Приват в чате подтвердил что я есть на выплату, суммы правда не назвал, но на карте у меня было 0, на текущем счету также, надеюсь что уже пришли обновлённые реестры. Проверяйте, коллеги)
Update: реестры в Привате есть, все суммы, можно уже обращаться!


Вітаюсь совсіма!

Цікаве те, що бачать мене в реєстрі, бачать суму, починають виводити - видає Помилку - Очікують підтвердження ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.

Телефоную у фонд при менеджері Привата. Відповіли коректно, бачать мене в реєстрі з боку Фонду ніяких проблем. Менеджер сам поспілкувався с Фондом Гарантування.

Та ось підтримка бека Привата підтримка фронта, тобто менеджера самого Привата, відморажується не може відповісти чому блокують виплату. Дісталися тільки того, що по цієй помилці треба чекати телефонного дзвінка головного офіса за яким мене позовуть отримати гроші :shock: Отакої... :evil:

ВО
Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:03

Забрал в Альфе, через кассу (без зачисления на счет), хорошо была сумма в кассе.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:04

Sergion спасибо что отозвались ,так оттуда вытекал второй вопрос,смысл получения через альфу? Как demichh в торбе везти через пол города.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:30

Re: Банк Земельний Капiтал

получил в кассе Привата два фонда без проблем и зачисления на КДВ. Так и не добился, правда, от них бумажки о перечислении из Фонда. Смогли дать только квитанцию о переводе Приватмани, где отправителем значится "Земельный капитал". Сомневаюсь, что такая бумажка может рассматриваться каким-нибудь гипотетическим финмоном как "железная и окончательная".

Спасибо тебе, Земеля, за сытную кормежку. Прощай и покойся с миром.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:40

  Sergion написав:Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение

В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:43

  Annet_ написав:
  Sergion написав:Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение

В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.

По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Делайте выводы, господа
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:56

Sergion Альфа - сказали что выдают только через открытие карточного счета. Карта пакет White под вЫплаты ФГВФО. До 50 тыс выдают сразу в кассе (снятие с карты, на кторую падает выплата), большую сумму - надо заказывать. Дают выписку "виплата коштів вкладнику АТ "Земельний капытал" ПІБ". СКазали что с 17.09.21 у них новые депозитные ставки (до 9,5%) Под фонд акционных депозитов нет. В Таскоманке - акционный вклад под 11% на 12 мес, под 10% на 6 мес. Ответили в отделении, что любую сумму можно забрать сразу. Счет под выплату также открывают принудительно
iov
 
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