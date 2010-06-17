|
|
|
Банк Земельний Капiтал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:57
AlexSV написав: Oleg_Sa написав:
Приват ,тоже самое пока нет.
Приват в чате подтвердил что я есть на выплату, суммы правда не назвал, но на карте у меня было 0, на текущем счету также, надеюсь что уже пришли обновлённые реестры. Проверяйте, коллеги)
Update: реестры в Привате есть, все суммы, можно уже обращаться!
Вітаюсь совсіма!
Цікаве те, що бачать мене в реєстрі, бачать суму, починають виводити - видає Помилку - Очікують підтвердження ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Телефоную у фонд при менеджері Привата. Відповіли коректно, бачать мене в реєстрі з боку Фонду ніяких проблем. Менеджер сам поспілкувався с Фондом Гарантування.
Та ось підтримка бека Привата підтримка фронта, тобто менеджера самого Привата, відморажується не може відповісти чому блокують виплату. Дісталися тільки того, що по цієй помилці треба чекати телефонного дзвінка головного офіса за яким мене позовуть отримати гроші Отакої...
ВО
Хай щастить!
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2326 раз.
-
- Профіль
-
2
2
10
Додано: Чет 16 вер, 2021 13:03
Забрал в Альфе, через кассу (без зачисления на счет), хорошо была сумма в кассе.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2612
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 13:04
Sergion спасибо что отозвались ,так оттуда вытекал второй вопрос,смысл получения через альфу? Как demichh в торбе везти через пол города.
-
Митяйка
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 14.09.19
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 13:30
получил в кассе Привата два фонда без проблем и зачисления на КДВ. Так и не добился, правда, от них бумажки о перечислении из Фонда. Смогли дать только квитанцию о переводе Приватмани, где отправителем значится "Земельный капитал". Сомневаюсь, что такая бумажка может рассматриваться каким-нибудь гипотетическим финмоном как "железная и окончательная".
Спасибо тебе, Земеля, за сытную кормежку. Прощай и покойся с миром.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1282
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:40
Sergion написав:
Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение
В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.
-
Annet_
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:43
Annet_ написав: Sergion написав:
Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение
В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.
По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Делайте выводы, господа
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:56
Альфа - сказали что выдают только через открытие карточного счета. Карта пакет White под вЫплаты ФГВФО. До 50 тыс выдают сразу в кассе (снятие с карты, на кторую падает выплата), большую сумму - надо заказывать. Дают выписку "виплата коштів вкладнику АТ "Земельний капітал" ПІБ". СКазали что с 17.09.21 у них новые депозитные ставки (до 9,5%) Под фонд акционных депозитов нет. В Таскомбанке - акционный вклад под 11% на 12 мес, под 10% на 6 мес. Ответили в отделении, что любую сумму можно забрать сразу. Счет под выплату также открывают принудительно. Для идентификации получателя выплат безопасность банка "рекомендует" сотрудникам кроме паспорта и кода еще требовать у клиента другие документы (водительские права и тд..) - со слов менеджера. Под ксерокопию ид.кода выдать деньги отказали, требуют оригинал
-
iov
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 02.08.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:03
iov написав:Sergion
Альфа - сказали что выдают только через открытие карточного счета. Карта пакет White под вЫплаты ФГВФО. До 50 тыс выдают сразу в кассе (снятие с карты, на кторую падает выплата), большую сумму - надо заказывать. Дают выписку "виплата коштів вкладнику АТ "Земельний капытал" ПІБ". СКазали что с 17.09.21 у них новые депозитные ставки (до 9,5%) Под фонд акционных депозитов нет. В Таскоманке - акционный вклад под 11% на 12 мес, под 10% на 6 мес. Ответили в отделении, что любую сумму можно забрать сразу. Счет под выплату также открывают принудительно
Я не собирался из банка забирать. Все хотел у них и оставить.
Открыть новый карточный счет - я не против ) Ну не на 5й же день как сказали в кол-центре. День в день - ОК
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:23
Sergion Счет открыли сразу, выдали карточку. Наличку можно заказать на завтра. Депозит можно открыть через полчаса как открыли счет, примерно за это время на него падает выплата. После этого - оформляете депозит, можно в приложении, ну или погулять полчаса пока перечислятся деньги, и оформить через менеджера
-
iov
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 02.08.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26
Sergion написав: Annet_ написав: Sergion написав:
Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение
В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.
По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Делайте выводы, господа
Совсем расслабилась Альфа, мне в обычном, небольшом отделении Привата (я клиент Привата также) все оформили и выдали максимум за 10 минут, без предварительных звонков и заказов вообще без вопросов….
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1294
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|17491
|3345497
|
|
|1070
|207079
|
Пон 30 сер, 2021 09:34
Nona9
|
|48465
|24849495
|
Вів 24 сер, 2021 18:22
Hotab
|