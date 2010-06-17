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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 75767778

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Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:37

  s0v7a написав:
  AlexSV написав:
  Oleg_Sa написав:Приват ,тоже самое пока нет.

Приват в чате подтвердил что я есть на выплату, суммы правда не назвал, но на карте у меня было 0, на текущем счету также, надеюсь что уже пришли обновлённые реестры. Проверяйте, коллеги)
Update: реестры в Привате есть, все суммы, можно уже обращаться!


Вітаюсь совсіма!

Цікаве те, що бачать мене в реєстрі, бачать суму, починають виводити - видає Помилку - Очікують підтвердження ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.

Телефоную у фонд при менеджері Привата. Відповіли коректно, бачать мене в реєстрі з боку Фонду ніяких проблем. Менеджер сам поспілкувався с Фондом Гарантування.

Та ось підтримка бека Привата підтримка фронта, тобто менеджера самого Привата, відморажується не може відповісти чому блокують виплату. Дісталися тільки того, що по цієй помилці треба чекати телефонного дзвінка головного офіса за яким мене позовуть отримати гроші :shock: Отакої... :evil:

ВО
Хай щастить!


в Ідея банке 3 дня голову крутили, и все тоже самое что Вы описали!
В Банке Инвестиц. и сбережений по горячке хоть сразу ответили, что у них не работает система по которой идут выплаты из Фонда! Я удивился тому что на сайте фонда этот банк числиться агентом для выплат, а они вот такое заявили.
Проще всего и быстрее прошло в Альфе! Алла рулит!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:43

  AlexSV написав:По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Делайте выводы, господа
Совсем расслабилась Альфа, мне в обычном, небольшом отделении Привата (я клиент Привата также) все оформили и выдали максимум за 10 минут, без предварительных звонков и заказов вообще без вопросов….



странно, одни пишут в привате плохо, а вы хорошо, кто-то в альфе плохо , а на самом деле выплатили быстро. Может еще зависит от города и компетенции сотрудников. Кто-то еще получал в других банках?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:59

Врут, больше 150 тыс можно через кассу альфы получить, без зачисления на карсчет.
В Пумбе через кассу, более 50 тыс. (Кажись) не дают. Заставляют на карсчет.
Зачем звонить на горячку? Деньги есть - получи в отделении, нет -на горячку сумму заказать и в отделение.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:02

  Sergion написав:
  Annet_ написав:
  Sergion написав:Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение

В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.

По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Делайте выводы, господа

Сегодня узнал у персмена сумму, зашел в отделение и получил на карту - не надо ничего ждать, это чухня какая-то
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:47

  demichh написав:Врут, больше 150 тыс можно через кассу альфы получить, без зачисления на карсчет.
В Пумбе через кассу, более 50 тыс. (Кажись) не дают. Заставляют на карсчет.
Зачем звонить на горячку? Деньги есть - получи в отделении, нет -на горячку сумму заказать и в отделение.

В колл-центре Альфы записывают на дату, время и можно выбрать отделение. Потом в отделении говорят, что это запись на "консультацию" (!!!), а не получение. Но после скандала с посылом "идите в другой банк" все выдали.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:18

Получил выплату в альфе, быстро и без лишних вопросов. Проблема в том, что я как-то плохо посчитал проценты и слегка заплыл за буйки. Нужно что-то писать в фонд, или все пропало, кто опытный? :)
SiViG
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:38

Re: Банк Земельний Капiтал

  SiViG написав:Нужно что-то писать в фонд, или все пропало, кто опытный?
Для вас
https://www.fg.gov.ua/articles/50398-vs ... pital.html

Когда-то на сайте фонда была болванка для таких кредиторских требований. Поищите, может осталась где
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:39

Скажите, а кому-то удалось получить правильную квитанцию для финмона? Где и как просили? Что должно быть в ней написано?
la9
 
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