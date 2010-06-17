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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 76777879

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Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:17

История получения.
У алки к квитаннции (если через кассу получать) есть еще заява на предправления:
Прошу выплатить мне сумму компенсации по вкладу размещенному в банке земкап...
Сделал копию и печать синюю на неё.
Но, как говорил, раньше у укргазбанка лучше всего было оформлено:
Заявление на выплату перевода. В назначении: выплата гарантированной суммы компенсации вкладчику ... Банка.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:35

  demichh написав:История получения.
У алки к квитаннции (если через кассу получать) есть еще заява на предправления:
Прошу выплатить мне сумму компенсации по вкладу размещенному в банке земкап...
Сделал копию и печать синюю на неё.
Но, как говорил, раньше у укргазбанка лучше всего было оформлено:
Заявление на выплату перевода. В назначении: выплата гарантированной суммы компенсации вкладчику ... Банка.



а какая разница? в какой другой ситуации кроме выплаты из фонда альфа банк может выплачивать средства из другого банка? тем более банка который лопнул.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 02:59

  Sergion написав:
  Annet_ написав:
  Sergion написав:Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение

В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.

По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Делайте выводы, господа

А зачем вы спрашиваете? Как там народная мудрость гласит: "Кто спрашивает, тому отказывают" или "Кто спрашивает, тому нельзя". Я тоже позвонил на горячку Альфы (т.к. в чате не захотели проверять наличие меня в списках и сумму к выплате, хотя неделю назад спокойно так делали). Кстати, что интересно, и там сумму не назвали. Мол, в отделении назовут. Сказали, что в списках есть, и тоже начали предлагать на понедельник записать. Сказал, что не надо. Просто зашел в отделение и получил. Правда, наличность не требовал, получил на свою карту, отправлю по назначению СЭПом.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 03:08

  demichh написав:Врут, больше 150 тыс можно через кассу альфы получить, без зачисления на карсчет.
В Пумбе через кассу, более 50 тыс. (Кажись) не дают. Заставляют на карсчет.
Зачем звонить на горячку? Деньги есть - получи в отделении, нет -на горячку сумму заказать и в отделение.

Ага, это у вас просто хорошее отделение с адекватным начальником, наверное (не знаю, от чего или кого это зависит). Есть полно отделений Альфы, которые без предзаказа не отдадут больше 50 тысяч, даже если в кассе будет миллиард. А у одного вообще какой-то странный выпендреж - 45 тысяч. Еще б установили что-то вроде 45077,3 грн. :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 03:21

Я что-то неправильно вспоминаю, или до банкротства Земкапа, на сайте Фонда указывалось 72 участника? После введения ВА стало 71 (вот это точно 100% было), а сейчас указано 70. Или кто-то втихаря ласты склеил?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 04:29

  candidat написав:Я что-то неправильно вспоминаю, или до банкротства Земкапа, на сайте Фонда указывалось 72 участника? После введения ВА стало 71 (вот это точно 100% было), а сейчас указано 70. Или кто-то втихаря ласты склеил?

Предполагаю, что за счёт Расчетного центра, сдавшего банковскую лицензию…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:22

Re: Банк Земельний Капiтал

  candidat написав:СЭП

Вопрос не по теме, но раз уж зацепили. "Отправлю СЭПом". А что, физические лица могут с карты отправлять переводы в другой банк? Да, с карты на карту можно, но ведь с комиссией. А этот перевод СЭПом разве без комиссии?
Вкладник-21
 
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