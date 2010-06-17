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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 16 вер, 2021 19:17
История получения.
У алки к квитаннции (если через кассу получать) есть еще заява на предправления:
Прошу выплатить мне сумму компенсации по вкладу размещенному в банке земкап...
Сделал копию и печать синюю на неё.
Но, как говорил, раньше у укргазбанка лучше всего было оформлено:
Заявление на выплату перевода. В назначении: выплата гарантированной суммы компенсации вкладчику ... Банка.
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demichh
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Додано: Чет 16 вер, 2021 21:35
demichh написав:
История получения.
У алки к квитаннции (если через кассу получать) есть еще заява на предправления:
Прошу выплатить мне сумму компенсации по вкладу размещенному в банке земкап...
Сделал копию и печать синюю на неё.
Но, как говорил, раньше у укргазбанка лучше всего было оформлено:
Заявление на выплату перевода. В назначении: выплата гарантированной суммы компенсации вкладчику ... Банка.
а какая разница? в какой другой ситуации кроме выплаты из фонда альфа банк может выплачивать средства из другого банка? тем более банка который лопнул.
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Raymond
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 02:59
Sergion написав: Annet_ написав: Sergion написав:
Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение
В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.
По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.
Делайте выводы, господа
А зачем вы спрашиваете? Как там народная мудрость гласит: "Кто спрашивает, тому отказывают" или "Кто спрашивает, тому нельзя". Я тоже позвонил на горячку Альфы (т.к. в чате не захотели проверять наличие меня в списках и сумму к выплате, хотя неделю назад спокойно так делали). Кстати, что интересно, и там сумму не назвали. Мол, в отделении назовут. Сказали, что в списках есть, и тоже начали предлагать на понедельник записать. Сказал, что не надо. Просто зашел в отделение и получил. Правда, наличность не требовал, получил на свою карту, отправлю по назначению СЭПом.
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candidat
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 03:08
demichh написав:
Врут, больше 150 тыс можно через кассу альфы получить, без зачисления на карсчет.
В Пумбе через кассу, более 50 тыс. (Кажись) не дают. Заставляют на карсчет.
Зачем звонить на горячку? Деньги есть - получи в отделении, нет -на горячку сумму заказать и в отделение.
Ага, это у вас просто хорошее отделение с адекватным начальником, наверное (не знаю, от чего или кого это зависит). Есть полно отделений Альфы, которые без предзаказа не отдадут больше 50 тысяч, даже если в кассе будет миллиард. А у одного вообще какой-то странный выпендреж - 45 тысяч. Еще б установили что-то вроде 45077,3 грн.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 03:21
Я что-то неправильно вспоминаю, или до банкротства Земкапа, на сайте Фонда указывалось 72 участника? После введения ВА стало 71 (вот это точно 100% было), а сейчас указано 70. Или кто-то втихаря ласты склеил?
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candidat
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 04:29
candidat написав:
Я что-то неправильно вспоминаю, или до банкротства Земкапа, на сайте Фонда указывалось 72 участника? После введения ВА стало 71 (вот это точно 100% было), а сейчас указано 70. Или кто-то втихаря ласты склеил?
Предполагаю, что за счёт Расчетного центра, сдавшего банковскую лицензию…
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AlexSV
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:22
candidat написав:
СЭП
Вопрос не по теме, но раз уж зацепили. "Отправлю СЭПом". А что, физические лица могут с карты отправлять переводы в другой банк? Да, с карты на карту можно, но ведь с комиссией. А этот перевод СЭПом разве без комиссии?
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:04
candidat написав:
получил на свою карту, отправлю по назначению СЭПом
А не смотрели - что в выписке написано?
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la9
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