Банк Земельний Капiтал

Додано: П'ят 17 вер, 2021 02:59

Sergion написав: Annet_ написав: Sergion написав: Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение Альфа - реестры есть, в чате сумму не называют. Только через отделение

В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму. В чате меня сразу послали звонить на горячую линию, а там без проблем назвали сумму.

По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.

Делайте выводы, господа По выплатам ФГВФЛ (кол-центр Альфы) ближайшая дата когда можно получить деньги по банку Земельный капитал - понедельник (сегодня, завтра, на выходных - нельзя). При том что я сразу озвучил что забирать не буду и размещу сразу в Альфе на депо всю сумму.Делайте выводы, господа

А зачем вы спрашиваете? Как там народная мудрость гласит: "Кто спрашивает, тому отказывают" или "Кто спрашивает, тому нельзя". Я тоже позвонил на горячку Альфы (т.к. в чате не захотели проверять наличие меня в списках и сумму к выплате, хотя неделю назад спокойно так делали). Кстати, что интересно, и там сумму не назвали. Мол, в отделении назовут. Сказали, что в списках есть, и тоже начали предлагать на понедельник записать. Сказал, что не надо. Просто зашел в отделение и получил. Правда, наличность не требовал, получил на свою карту, отправлю по назначению СЭПом.