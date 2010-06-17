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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 77787980

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Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:43

  VASH написав:Полученные вчера деньги в ПУМБе (на двоих под фонд) тут же в отделении поменял по вполне приятному курсу 26,75. Если подскажете лучшие на теперешний час предложения по доллару буду очень признателен.

смотря на какой период, я вам пишу максимальные ставки в дол на 1 год:
1)украинский капитал 3.5%
2)киб 3.3%
3)мегабанк 3.05%
4)сич 3%

а по какому курсу выплатили долар?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:58

Re: Банк Земельний Капiтал

где по номеру инн можно узнать есть выплата или нет?
zoawlhxc
 
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:59

Re: Банк Земельний Капiтал

  VASH написав:В ПУМБ вчера получил все
Записывались заранее?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:07

Тоже интересно: кто-то знает по какому курсу валюту пересчитали-
26.75?
26.80?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:12

  demichh написав:Тоже интересно: кто-то знает по какому курсу валюту пересчитали-
26.75?
26.80?


26,7557
coulthard
 
Повідомлень: 383
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Подякував: 6 раз.
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  #<1 ... 77787980
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