смотря на какой период, я вам пишу максимальные ставки в дол на 1 год:
1)украинский капитал 3.5%
2)киб 3.3%
3)мегабанк 3.05%
4)сич 3%
а по какому курсу выплатили долар?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:43
смотря на какой период, я вам пишу максимальные ставки в дол на 1 год:
1)украинский капитал 3.5%
2)киб 3.3%
3)мегабанк 3.05%
4)сич 3%
а по какому курсу выплатили долар?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:58
Re: Банк Земельний Капiтал
где по номеру инн можно узнать есть выплата или нет?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:59
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:07
Тоже интересно: кто-то знает по какому курсу валюту пересчитали-
26.75?
26.80?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:12
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