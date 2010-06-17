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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 77787980

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Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:43

  VASH написав:Полученные вчера деньги в ПУМБе (на двоих под фонд) тут же в отделении поменял по вполне приятному курсу 26,75. Если подскажете лучшие на теперешний час предложения по доллару буду очень признателен.

смотря на какой период, я вам пишу максимальные ставки в дол на 1 год:
1)украинский капитал 3.5%
2)киб 3.3%
3)мегабанк 3.05%
4)сич 3%

а по какому курсу выплатили долар?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:58

Re: Банк Земельний Капiтал

где по номеру инн можно узнать есть выплата или нет?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:59

Re: Банк Земельний Капiтал

  VASH написав:В ПУМБ вчера получил все
Записывались заранее?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:07

Тоже интересно: кто-то знает по какому курсу валюту пересчитали-
26.75?
26.80?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:12

  demichh написав:Тоже интересно: кто-то знает по какому курсу валюту пересчитали-
26.75?
26.80?


26,7557
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:10

  VASH написав:
  Кащей написав:получил в кассе Привата два фонда без проблем и зачисления на КДВ. Так и не добился, правда, от них бумажки о перечислении из Фонда. Смогли дать только квитанцию о переводе Приватмани, где отправителем значится "Земельный капитал". Сомневаюсь, что такая бумажка может рассматриваться каким-нибудь гипотетическим финмоном как "железная и окончательная".

Спасибо тебе, Земеля, за сытную кормежку. Прощай и покойся с миром.


В ПУМБ вчера получил все, дали на все шикарную справку о зачислении от фонда (дали сами!, просить даже не успел).

А если в Киеве, можете подсказать отделение?
Пришел и в отделении не видят ЗК в принципе.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:04

Отримав виплату.


Вітаюсь совсіма!

Таки отримав виплату в ПриватБанку!

Проблема була в тому, що мене помилково віднесли до категорії переселенців через моє колишнє проживання в Маріуполі. Хоча я з 2013 року беззмінно проживаю в іншому Місті і ніколи не був переселенцем.

Два дня пішло на виправлення матриці ризиків банку при виплаті, ну і, звичайно, моїх нервів.

Для зацікавлених, чому ПриватБанк? Для мене він має декілька незамінних переваг, яких я не зміг отримати в іншому банку.

Цього разу гроші з Земельного капіталу я вирішив спробувати розмістити в ОВДП.

І на подив, не знайшов лепшого як в грошовому сенсі, так і в сенсі сервісу з подачі інформації покупки і відслідковування цінних паперів від того, що пороблено і новому Приват24. І якщо гроші в Зем.Кап. були розміщені під 14 депозитних відсотків річних, то в ОВДП я розмістив кошти під приведені до депозитних 14,161490683 відсотків річних і це для сумми грошей яка дорівнює гарантованій фондом виплаті!

ВО
Хай щастить!
s0v7a
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  #<1 ... 77787980
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