смотря на какой период, я вам пишу максимальные ставки в дол на 1 год:
1)украинский капитал 3.5%
2)киб 3.3%
3)мегабанк 3.05%
4)сич 3%
а по какому курсу выплатили долар?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:43
смотря на какой период, я вам пишу максимальные ставки в дол на 1 год:
1)украинский капитал 3.5%
2)киб 3.3%
3)мегабанк 3.05%
4)сич 3%
а по какому курсу выплатили долар?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:58
Re: Банк Земельний Капiтал
где по номеру инн можно узнать есть выплата или нет?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:59
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:07
Тоже интересно: кто-то знает по какому курсу валюту пересчитали-
26.75?
26.80?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:12
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:10
А если в Киеве, можете подсказать отделение?
Пришел и в отделении не видят ЗК в принципе.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:04
Отримав виплату.
Вітаюсь совсіма!
Таки отримав виплату в ПриватБанку!
Проблема була в тому, що мене помилково віднесли до категорії переселенців через моє колишнє проживання в Маріуполі. Хоча я з 2013 року беззмінно проживаю в іншому Місті і ніколи не був переселенцем.
Два дня пішло на виправлення матриці ризиків банку при виплаті, ну і, звичайно, моїх нервів.
Для зацікавлених, чому ПриватБанк? Для мене він має декілька незамінних переваг, яких я не зміг отримати в іншому банку.
Цього разу гроші з Земельного капіталу я вирішив спробувати розмістити в ОВДП.
І на подив, не знайшов лепшого як в грошовому сенсі, так і в сенсі сервісу з подачі інформації покупки і відслідковування цінних паперів від того, що пороблено і новому Приват24. І якщо гроші в Зем.Кап. були розміщені під 14 депозитних відсотків річних, то в ОВДП я розмістив кошти під приведені до депозитних 14,161490683 відсотків річних і це для сумми грошей яка дорівнює гарантованій фондом виплаті!
ВО
Хай щастить!
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:55
Re: Банк Земельний Капiтал
А какие потери на комиссиях по огвз?
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