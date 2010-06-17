Банк Земельний Капiтал

Додано: Сер 22 вер, 2021 12:35

zuker1111 написав: А какие потери на комиссиях по огвз?



Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk А какие потери на комиссиях по огвз?Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk

s0v7a написав:

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І на подив, не знайшов лепшого як в грошовому сенсі, так і в сенсі сервісу з подачі інформації покупки і відслідковування цінних паперів від того, що пороблено і новому Приват24. І якщо гроші в Зем.Кап. були розміщені під 14 депозитних відсотків річних, то в ОВДП я розмістив кошти під приведені до депозитних 14,161490683 відсотків річних і це для сумми грошей яка дорівнює гарантованій фондом виплаті!



ВО

Хай щастить!