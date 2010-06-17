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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 78798081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:13

Re: Банк Земельний Капiтал

VASH написав:В ПУМБ вчера получил все, дали на все шикарную справку о зачислении от фонда (дали сами!, просить даже не успел).


Подскажите, пожалуйста, что за справка? Это случаем, не копия заявы для ФГВФЛ на перечисление денежных средств со счета ЗемКап ?
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:48

Re: Банк Земельний Капiтал

Да, в ПУМБе, это не справка, а заява на переселение с Земельного капитала от ФГВФО

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 17:16

  la9 написав:А если в Киеве, можете подсказать отделение?

В ПУМБе? В любом!
Я забирала на Лыбидьской площади - там, где метро "Либидьска".
Кроме меня там был еще один посетитель, но он просто оформлял депозит
Там же рядом и "Идея", они тоже выплачивают.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 12:35

  zuker1111 написав:А какие потери на комиссиях по огвз?

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk

  s0v7a написав:
...

І на подив, не знайшов лепшого як в грошовому сенсі, так і в сенсі сервісу з подачі інформації покупки і відслідковування цінних паперів від того, що пороблено і новому Приват24. І якщо гроші в Зем.Кап. були розміщені під 14 депозитних відсотків річних, то в ОВДП я розмістив кошти під приведені до депозитних 14,161490683 відсотків річних і це для сумми грошей яка дорівнює гарантованій фондом виплаті!

ВО
Хай щастить!



Вітаю, zuker1111!

Виокремлене болдом це вже з урахуванням усіляких витрат! Додаткових не має бути.

В цифрах за обслуговування мені треба 1,5 відсотка було зарезервувати.

Поки що взяли 300 грн. за відкриття рахунку і 200грн. за перерахування куплених бумаг.

Лишилось на моєму рахунку зарезервованих 2400 грн. Це якісь оплати за переказ купонів і повернення при погашенні в майбутньому.

Поки все так як і написали в інтерфейсі Приват24 Цінні папери під час укладання договору на купівлю. Більше ні копійки не взяли!

Ще раз, прибутковість наведена вище розрахована з обліком усіляких можливих додаткових витрат, включно з описаним мною вище резервуванням!

Здається все інше банк заклав в курс купівлі облігації. Бо в аналізі там же в інтерфейсі по фондовим біржам облігація коштує в продажі гривень на 30 дешевше.

Так, цікаве і те що після купівлі, я можу їх там же продати, тільки десь на 3,5 відсотки дешевше.

ВО
Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:58

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:А если в Киеве, можете подсказать отделение?

В ПУМБе? В любом!
Я забирала на Лыбидьской площади - там, где метро "Либидьска".
Кроме меня там был еще один посетитель, но он просто оформлял депозит
Там же рядом и "Идея", они тоже выплачивают.

На Печерской вообще не смогли запустить программу, передо мной еще троих так отшили. На Панаса Мирного в тот день не было "соответствующего специалиста"...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:03

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:
  la9 написав:А если в Киеве, можете подсказать отделение?

В ПУМБе? В любом!
Я забирала на Лыбидьской площади - там, где метро "Либидьска".
Кроме меня там был еще один посетитель, но он просто оформлял депозит
Там же рядом и "Идея", они тоже выплачивают.

На Печерской вообще не смогли запустить программу, передо мной еще троих так отшили. На Панаса Мирного в тот день не было "соответствующего специалиста"...

На Печерской отделение х... (плохое). Был у них 4 раза за год - ни одного вопроса не смогли решить, вечно что-то не работает, виснет, не получается.... Сразу после них шел на Лыбидскую, решали за 10 минут любой вопрос
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:42

Sergion а жалобу катать не пробовали?
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:03

  BìnhAutoDat написав:Sergion а жалобу катать не пробовали?

смысла нет.
Пример: год назад за большие обороты заблочили мою дебетку, попросили подтвердение доходов. Предоставил справку с Пенсионного фонда с мокрой печатью про ЗП. Рассматривал ее банк 5 месяцев, я звонил им около 15 раз.
Так что по поводу решения проблемных вопросов ПУМБ лучше обходить стороной
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:23

Ось так Зємєля нал мив
https://finbalance.com.ua/news/politsiya-rozslidu-sumnivni-operatsi-banku-zemelniy-kapital-topolova-i-yoho-klintiv
Квесторе_поверніться
 
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