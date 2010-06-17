Банк Земельний Капiтал

candidat написав:
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
Уповноваженій особі Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Міхну Сергію Семеновичу
проспект Пушкіна, 15, м. Дніпро, 49101
Заявник-кредитор:
___________________________________________ (Фізична особа)
Проживаю за адресою:
Паспорт
виданий РУ ГУ МВС України р.
РНОКПП
тел.
Заява №
про задоволення вимог кредитора
1. Прошу визнати мене кредитором АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» щодо залишків коштів на моїх поточних/вкладних рахунках та за іншими видами заборгованості, у сумі всіх належних мені коштів.
2. Реквізити для перерахування задоволених вимог
(Фізична особа)
Поточний рахунок отримувача №
Найменування банку отримувача
Код отримувача ЄДРПОУ
Код банку
У випадку зміни моїх реквізитів я зобов‘язуюсь письмово повідомити Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» про такі зміни протягом 10 календарних днів із дня виникнення змін, із зазначенням нових реквізитів.
«» жовтня 2021 р. _ _
(підпис) (П.І.Б.)