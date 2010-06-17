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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:12
candidat написав:
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:20
candidat написав:
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
Уповноваженій особі Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Міхну Сергію Семеновичу
проспект Пушкіна, 15, м. Дніпро, 49101
Заявник-кредитор:
___________________________________________ (Фізична особа)
Проживаю за адресою:
Паспорт
виданий РУ ГУ МВС України р.
РНОКПП
тел.
Заява №
про задоволення вимог кредитора
1. Прошу визнати мене кредитором АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» щодо залишків коштів на моїх поточних/вкладних рахунках та за іншими видами заборгованості, у сумі всіх належних мені коштів.
2. Реквізити для перерахування задоволених вимог
(Фізична особа)
Поточний рахунок отримувача №
Найменування банку отримувача
Код отримувача ЄДРПОУ
Код банку
У випадку зміни моїх реквізитів я зобов‘язуюсь письмово повідомити Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» про такі зміни протягом 10 календарних днів із дня виникнення змін, із зазначенням нових реквізитів.
«» жовтня 2021 р. _ _
(підпис) (П.І.Б.)
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Додано: Вів 12 жов, 2021 06:08
darmet написав: candidat написав:
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!
Спасибо!
Я так понимаю, что считают по почтовому штемпелю? Если сейчас отправить, а придет адресату даже через неделю, все равно будет считаться, что подано вовремя?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:46
darmet написав: candidat написав:
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!
Вам тоже случилось заплыть за буйки? Как думаете, нам что-то светит?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:26
candidat написав: darmet написав: candidat написав:
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!
Спасибо!
Я так понимаю, что считают по почтовому штемпелю? Если сейчас отправить, а придет адресату даже через неделю, все равно будет считаться, что подано вовремя?
Да. Регистрируют по дате отправления. Вроде бы, из-за праздников срок продлят до 18-го, но это еще под вопросом.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:32
candidat написав: darmet написав: candidat написав:
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!
Вам тоже случилось заплыть за буйки? Как думаете, нам что-то светит?
Оптимизма мало, но заявление отправил, чтобы было спокойно на душе.
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darmet
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Додано: Сер 13 жов, 2021 08:32
Це якесь головотяпство залізти за Фонд в Зємєлі. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:28
Квесторе_поверніться написав:
Це якесь головотяпство залізти за Фонд в Зємєлі. Ні?
Звичайно, головотяпство. Я заліз тому, що був довго за межами Неньки. Частина відсотків опинилась за Фондом.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:39
candidat написав: darmet написав: candidat написав:
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!
Вам тоже случилось заплыть за буйки? Как думаете, нам что-то светит?
Если продадут завод по производству биоэтанола, то вместе с остатками денег Земли и платежами по кредитам клиентов - светит.
У меня за буйки вышло около тысячи, пару месяцев не снимал %. Подал заявку, но это больше из-за нового опыта))
Кто знает когда обычно происходят выплаты 200+? Слышал что стандартно 8 мес+
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