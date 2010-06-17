RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 79808182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:12

  candidat написав:Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?

Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?

Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!
darmet
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:20

  candidat написав:Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?

Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?

Уповноваженій особі Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Міхну Сергію Семеновичу
проспект Пушкіна, 15, м. Дніпро, 49101

Заявник-кредитор:
___________________________________________ (Фізична особа)
Проживаю за адресою:
Паспорт
виданий РУ ГУ МВС України р.
РНОКПП
тел.


Заява №
про задоволення вимог кредитора

1. Прошу визнати мене кредитором АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» щодо залишків коштів на моїх поточних/вкладних рахунках та за іншими видами заборгованості, у сумі всіх належних мені коштів.
2. Реквізити для перерахування задоволених вимог
(Фізична особа)

Поточний рахунок отримувача №
Найменування банку отримувача
Код отримувача ЄДРПОУ
Код банку

У випадку зміни моїх реквізитів я зобов‘язуюсь письмово повідомити Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» про такі зміни протягом 10 календарних днів із дня виникнення змін, із зазначенням нових реквізитів.


«» жовтня 2021 р. _ _

(підпис) (П.І.Б.)
darmet
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:08

  darmet написав:
  candidat написав:Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?

Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?

Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!

Спасибо!
Я так понимаю, что считают по почтовому штемпелю? Если сейчас отправить, а придет адресату даже через неделю, все равно будет считаться, что подано вовремя?
candidat
 
Повідомлень: 891
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:46

  darmet написав:
  candidat написав:Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?

Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?

Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!

Вам тоже случилось заплыть за буйки? Как думаете, нам что-то светит?
candidat
 
Повідомлень: 891
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:26

  candidat написав:
  darmet написав:
  candidat написав:Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?

Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?

Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!

Спасибо!
Я так понимаю, что считают по почтовому штемпелю? Если сейчас отправить, а придет адресату даже через неделю, все равно будет считаться, что подано вовремя?

Да. Регистрируют по дате отправления. Вроде бы, из-за праздников срок продлят до 18-го, но это еще под вопросом.
darmet
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:32

  candidat написав:
  darmet написав:
  candidat написав:Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?

Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?

Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!

Вам тоже случилось заплыть за буйки? Как думаете, нам что-то светит?

Оптимизма мало, но заявление отправил, чтобы было спокойно на душе. :wink:
darmet
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 08:32

Це якесь головотяпство залізти за Фонд в Зємєлі. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 09:28

  Квесторе_поверніться написав:Це якесь головотяпство залізти за Фонд в Зємєлі. Ні?

Звичайно, головотяпство. Я заліз тому, що був довго за межами Неньки. Частина відсотків опинилась за Фондом. :(
darmet
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:39

  candidat написав:
  darmet написав:
  candidat написав:Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?

Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?

Направил Вам в личку образец. Поторопитесь с заказным письмом. Удачи, коллега!

Вам тоже случилось заплыть за буйки? Как думаете, нам что-то светит?

Если продадут завод по производству биоэтанола, то вместе с остатками денег Земли и платежами по кредитам клиентов - светит.
У меня за буйки вышло около тысячи, пару месяцев не снимал %. Подал заявку, но это больше из-за нового опыта))
Кто знает когда обычно происходят выплаты 200+? Слышал что стандартно 8 мес+
Sergion
 
Повідомлень: 560
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48470 24856538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 жов, 2021 21:08
Kripo
Місто Банк 1 ... 106, 107, 108
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
1071 209083
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 12:49
Nona9
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1748, 1749, 1750
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
17493 3350881
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 13:47
VitaliyN

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.