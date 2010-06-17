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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:16
Raymond написав:
Та і ціни на все в переводі на валюту стають реально дорожчими ніж в країнх ЕС.
Значить нас чекає товарний достаток ...лиш би грошенята на товар в імярека були.
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