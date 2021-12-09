Значить нас чекає товарний достаток ...лиш би грошенята на товар в імярека були.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:16
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: Нед 24 жов, 2021 11:48
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:54
Как думаете, нам что-то светит?[/quote]
Если продадут завод по производству биоэтанола, то вместе с остатками денег Земли и платежами по кредитам клиентов - светит.
У меня за буйки вышло около тысячи, пару месяцев не снимал %. Подал заявку, но это больше из-за нового опыта))
Кто знает когда обычно происходят выплаты 200+? Слышал что стандартно 8 мес+[/quote]
Недостроенный завод по производству биоэтанола уже выставлялся на аукцион. Желающих его купить не нашлось. Вообще, имущество З.Капитала продается очень плохо, поскольку предлагаются какие-то нежилые помещения, недострои, переуступки кредитных требований, прочее барахло. Чего-то высоколиквидного не наблюдается.
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