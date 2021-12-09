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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 80818283

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Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:16

Re: Банк Земельний Капiтал

  Raymond написав:Та і ціни на все в переводі на валюту стають реально дорожчими ніж в країнх ЕС.

Значить нас чекає товарний достаток ...лиш би грошенята на товар в імярека були.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Raymond написав:Та і ціни на все в переводі на валюту стають реально дорожчими ніж в країнх ЕС.

Значить нас чекає товарний достаток ...лиш би грошенята на товар в імярека були.



так будуть завозити ще більше імпорту(бо він дешевший), а далі мабуть знову девал....
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:54

Как думаете, нам что-то светит?[/quote]
Если продадут завод по производству биоэтанола, то вместе с остатками денег Земли и платежами по кредитам клиентов - светит.
У меня за буйки вышло около тысячи, пару месяцев не снимал %. Подал заявку, но это больше из-за нового опыта))
Кто знает когда обычно происходят выплаты 200+? Слышал что стандартно 8 мес+[/quote]

Недостроенный завод по производству биоэтанола уже выставлялся на аукцион. Желающих его купить не нашлось. Вообще, имущество З.Капитала продается очень плохо, поскольку предлагаются какие-то нежилые помещения, недострои, переуступки кредитных требований, прочее барахло. Чего-то высоколиквидного не наблюдается. :(
darmet
 
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  #<1 ... 80818283
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