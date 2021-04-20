КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 00:20
lubopytnaya написав: wolt450 написав:
вирізали поповнення з 20.04
Вырезали пополнение для новых вкладов? Или для действующих?
Виглядає з сайту, що для нових
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