RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.2 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
9%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 00:20

  lubopytnaya написав:
  wolt450 написав: вирізали поповнення з 20.04

Вырезали пополнение для новых вкладов? Или для действующих?


Виглядає з сайту, що для нових
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:16

Конячники не викотили звітність за 1 картал року 2021. НЕмає на них Катерини.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37642
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:36

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Ми люди прості. Нам ото аби грощі
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6674
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 13:10

  Investor_K написав:Ми люди прості. Нам ото аби грощі


отдадут Белым Аистом :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 09:32

Викотили звітність за 1 кв. 2021.
Різко зменшили активність на ринку цінного паперу.
Потрохи кредитують, але вихлопу не видно.
Грошенят в гаманці ше троха є.
Як на мене...банка не бачить куди розвиватися. :(
Можливо це коронокриза так вплинула.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37642
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:52

  Квесторе_поверніться написав:Викотили звітність за 1 кв. 2021.
Різко зменшили активність на ринку цінного паперу.
Потрохи кредитують, але вихлопу не видно.
Грошенят в гаманці ше троха є.
Як на мене...банка не бачить куди розвиватися. :(
Можливо це коронокриза так вплинула.


Може, вкладникам треба підвищити споживання коньяку ужгородського виробництва? Щоб покращити показники банки та підвищити надійність депозитів? :D
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6674
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:34

Хто юзає депокартки конячників...зняття в банкоматах любих банок в Україні вже з травня року 2021 без комісу
https://www.atcominvestbank.com/uploads ... o_l5e1.pdf
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37642
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:48

  Квесторе_поверніться написав:Хто юзає депокартки конячників...зняття в банкоматах любих банок в Україні вже з травня року 2021 без комісу
https://www.atcominvestbank.com/uploads ... o_l5e1.pdf


пока прОценты неинтересны, только если кто раньше на 5 лет зашел
cohan
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:51

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  cohan написав:если кто раньше на 5 лет зашел

Ага...під 17,9%.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37642
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.