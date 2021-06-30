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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 кві, 2021 00:20
Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:16
Конячники не викотили звітність за 1 картал року 2021. НЕмає на них Катерини.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:36
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Ми люди прості. Нам ото аби грощі
Додано: Суб 01 тра, 2021 13:10
Додано: Чет 06 тра, 2021 09:32
Викотили звітність за 1 кв. 2021.
Різко зменшили активність на ринку цінного паперу.
Потрохи кредитують, але вихлопу не видно.
Грошенят в гаманці ше троха є.
Як на мене...банка не бачить куди розвиватися.
Можливо це коронокриза так вплинула.
Додано: Чет 13 тра, 2021 07:52
Може, вкладникам треба підвищити споживання коньяку ужгородського виробництва? Щоб покращити показники банки та підвищити надійність депозитів?
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:34
Хто юзає депокартки конячників...зняття в банкоматах любих банок в Україні вже з травня року 2021 без комісу
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:48
пока прОценты неинтересны, только если кто раньше на 5 лет зашел
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:51
Re: КОМІНВЕСТБАНК
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