|
|
|
КОМІНВЕСТБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:35
sens написав:
18,5%
Коли такий прОцент роздавали?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37689
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1887 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:57
sens написав: Квесторе_поверніться написав: cohan написав:
если кто раньше на 5 лет зашел
Ага...під 17,9%.
18,5%
Под 6% в долларе
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4365
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1309 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 лип, 2021 01:00
lubopytnaya написав:
Под 6% в долларе
До 2024
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9948
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:33
Ukrainian написав: lubopytnaya написав:
Под 6% в долларе
До 2024
До середины сентября 2024г
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4365
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1309 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|