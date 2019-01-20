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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 19:00

  greenozon написав:
  бульбик написав:greenozon


Читаю, но не понимаю - вырвано из контекста. Как эти операции связаны с депозитами? Где об этом почитать подробнее?


ви клієнт Форварда?


Да
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:05

  бульбик написав:
  greenozon написав:
  бульбик написав:greenozon


Читаю, но не понимаю - вырвано из контекста. Как эти операции связаны с депозитами? Где об этом почитать подробнее?


ви клієнт Форварда?


Да


тоді все просто
беремо паспорт + іпн, трохи готівки, напр 10К
ідемо в улюблене чи найближче відділення, оформляєм річний депозит із проханням про Рахунок "+++"
менджер вам розповість усі деталі, як оформите, на телефон прийде СМС де будуть вказані дати виплат бонусів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:13

  greenozon написав: тоді все просто беремо паспорт + іпн, трохи готівки, напр 10К ідемо в улюблене чи найближче відділення, оформляєм річний депозит із проханням про Рахунок "+++" менджер вам розповість усі деталі, як оформите, на телефон прийде СМС де будуть вказані дати виплат бонусів

Только бонус будет начисляться на изначальные 10к.
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