RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:33

я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.
demichh
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 09.12.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:30

  demichh написав:я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.


это он только в мае был?
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3621
З нами з: 21.04.11
Подякував: 523 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 249250251252
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8123, 8124, 8125
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81249 9589336
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 02:26
uaprofi
А-Банк 1 ... 1528, 1529, 1530
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15298 2113694
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 00:46
Skiw
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3790, 3791, 3792
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37916 4629025
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 00:16
SF_DF

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1078)
01.02.2020 02:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.