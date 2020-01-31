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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:33
я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.
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demichh
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:30
demichh написав:
я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.
это он только в мае был?
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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