|
|
|
Агропросперис Банк (Астра Банк)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:33
я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2329
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:30
demichh написав:
я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.
это он только в мае был?
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3740
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:15
uaprofi написав:
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
Боюсь, что только под 9,5%
Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4037
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1246 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:14
lubopytnaya написав: uaprofi написав:
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
Боюсь, что только под 9,5%
Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса
ну так при повышении курса,вырастет инфляция,кто будет вкладывать в гривну после такого?
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11923
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:31
sens написав:
кто будет вкладывать в гривну после такого
Гривна в 2019 була дуже прибутковим активом.
Чому б не повторити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32465
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:38
lubopytnaya написав: uaprofi написав:
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
Боюсь, что только под 9,5%
Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса
если снизить учетную ставку НБУ до уровня плинтуса,
то курс доллара повысится до уровня карниза
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
-
J
-
-
- Повідомлень: 4838
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:26
J написав: lubopytnaya написав: uaprofi написав:
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
Боюсь, что только под 9,5%
Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса
если снизить учетную ставку НБУ до уровня плинтуса,
то курс доллара повысится до уровня карниза
Карниз может быть ниже плинтуса соседей сверху
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 658
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 лют, 2020 05:08
la9 написав:
Значит, рассказываю.
Открылся. Депо с пополнением и ежемес. капитализацией на год 15,5, на 2 года - 15.
Пополнение весь срок, но в размере не более 5-ти кратного размера от первоначальной суммы депо в месяц и не менее 5т.
Архисложная архитектура счетов. С карточными счетами работают через транзитник.
Размещение депо - пополнение карточного через транзитник. Затем, карточный-транзитник-депо через мемориальный ордер.
Дальнейшее пополнение - только через кассу и аналогичным образом через карточный, но уже теперь через платежку.
СМС 5 грн, но можно отказаться. Виза классик с чипом и пайпассом, можно именную.
По окончании депо и %% падают на карту.
По словам менеджера, за выход через чужой п2п комис не берут.
Собираются тестировать мобильный банкинг.
С виду все прилично, если не считать такого гемора с пополнением.
В отделении тишина, но при мне клиент пополнял депо грн.
Вроде, всё!
Напоминает ...открывает кошелку, достает сумочку, закрывает кошелку, открывает сумочку достает кошелек, закрывает сумочку, открывает кошелку, кладет сумочку, закрывает кошелку... (и т.д. куча операций)
- За такое убить мало!
- Я так и сделал.
- Молодец!!!
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|461
|143804
|
|
|52
|248688
|
|
|106
|27566
|
|