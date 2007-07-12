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Агропросперис
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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:33

я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:30

  demichh написав:я часа 1,5 оформлял депо под 19,5. За мной очередь была, а мне повезло.


это он только в мае был?
а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:15

  uaprofi написав:а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?

Боюсь, что только под 9,5% :D

Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:14

  lubopytnaya написав:
  uaprofi написав:а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?

Боюсь, что только под 9,5% :D

Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса
ну так при повышении курса,вырастет инфляция,кто будет вкладывать в гривну после такого?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:31

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

  sens написав:кто будет вкладывать в гривну после такого

Гривна в 2019 була дуже прибутковим активом.
Чому б не повторити?
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:38

  lubopytnaya написав:
  uaprofi написав:а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?

Боюсь, что только под 9,5% :D

Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса

если снизить учетную ставку НБУ до уровня плинтуса,
то курс доллара повысится до уровня карниза
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J
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:26

  J написав:
  lubopytnaya написав:
  uaprofi написав:а в феврале можно будет оформить под 19,5% ?

Боюсь, что только под 9,5% :D

Возможно, накануне посевной будет какая-нибудь акция.
Но к тому моменту НБУ может снизить учетную ставку до уровня плинтуса

если снизить учетную ставку НБУ до уровня плинтуса,
то курс доллара повысится до уровня карниза

Карниз может быть ниже плинтуса соседей сверху :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 05:08

  la9 написав:Значит, рассказываю.
Открылся. Депо с пополнением и ежемес. капитализацией на год 15,5, на 2 года - 15.
Пополнение весь срок, но в размере не более 5-ти кратного размера от первоначальной суммы депо в месяц и не менее 5т.
Архисложная архитектура счетов. С карточными счетами работают через транзитник.
Размещение депо - пополнение карточного через транзитник. Затем, карточный-транзитник-депо через мемориальный ордер.
Дальнейшее пополнение - только через кассу и аналогичным образом через карточный, но уже теперь через платежку.
СМС 5 грн, но можно отказаться. Виза классик с чипом и пайпассом, можно именную.
По окончании депо и %% падают на карту.
По словам менеджера, за выход через чужой п2п комис не берут.
Собираются тестировать мобильный банкинг.
С виду все прилично, если не считать такого гемора с пополнением.
В отделении тишина, но при мне клиент пополнял депо грн.

Вроде, всё!

Напоминает ...открывает кошелку, достает сумочку, закрывает кошелку, открывает сумочку достает кошелек, закрывает сумочку, открывает кошелку, кладет сумочку, закрывает кошелку... (и т.д. куча операций)
- За такое убить мало!
- Я так и сделал.
- Молодец!!! :lol:
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