|
|
|
Агропросперис Банк (Астра Банк)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 16:31
К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.
-
iurii44
-
-
- Повідомлень: 934
- З нами з: 19.05.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:15
iurii44 написав:
К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.
ну, банк-то тратит 11%, овгз 13%, на эти два прОцента и живет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2650
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99215
|12830124
|
Пон 11 жов, 2021 18:29
cohan
|
|7485
|1087351
|
Пон 11 жов, 2021 18:12
cohan
|
|19410
|3074820
|
Пон 11 жов, 2021 17:59
klug
|