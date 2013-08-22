Что убивает мотивацию на работе?

Убийцы продуктивности часто не в нас самих, а во внешних обстоятельствах. Например, в этих шести.
1. Недооцененность
25% сотрудников согласны будут поменять работу за 5% повышения зарплаты. Это первый и сейчас, наверное, главный аргумент в копилку недооцененности — материальный. Но не единственный. Все дело в мотивации, которую приемлет каждый человек.
В 1992 году Гэри Чепмен опубликовал книгу «Пять языков любви». Теория о том, что все мы «говорим» на этих пяти языках, но для каждого из нас есть один основной. В зависимости от того, какой именно, мы можем быть мотивированы трудиться (и не только) с помощью слов одобрения, актов служения, подарков, качественного времени и физического взаимодействия.
Язык любви «подарки» — это и есть материальная премия или реальные подарки, привезенные откуда-то.
Когда сотруднику важно одобрение, он сам даст это понять: будет подхваливать коллег, писать хорошие отзывы о работе, делать комплименты. Люди склонны проявлять то отношение, что хотели бы получить сами. Похвала, критика, просьба — это все диалекты языка «слова одобрения».
Качественное время — это время, безраздельно посвященное собеседнику. Когда сотрудник говорит на языке качественного времени, в деловой беседе он обычно не ограничивается рабочими вопросами. Если заглянул по делу, заодно спросит о прошедшей на днях конференции или планах на отпуск.
Когда основной язык любви — акты служения, человек сам бросается помогать тому, кто им симпатичен. Так он подсознательно проявляет свое расположение. Но не все руководители готовы разговаривать на языке служения с сотрудниками. Мы привыкли, что подчиненные служат руководителям. Но если в вашей команде есть ценный кадр, для которого это важно, стоит преодолеть этот стереотип.
Людей, который познают мир через физические взаимодействия, называют кинестетиками. Обычно они довольно молчаливы, любят все пробовать на ощупь и выражают симпатию через объятия и прикосновения. С такими людьми необязательно разговаривать, чтобы они почувствовали ваше расположение. В профессиональной сфере не так много вариантов проявления этого языка общения: они любят обниматься, похлопывания по плечу, поддержку.
2. Некомфортное рабочее место
Количество больничных резко увеличивается на 62%, если сотрудники начинают работать в open space офисе. Удручающе, но логично. На работе проводим большую часть жизни, и хочется, чтобы она хотя бы выглядела комфортно. Не можете создать такую атмосферу сами? Дайте возможность сотрудникам самим пофантазировать.
3. Негативное общение
Если в вашей компании появился сотрудник-паразит, вы это почувствуете по общему микроклимату коллектива. С теми, кто постоянно ворчит, нужно как минимум беседовать, а как максимум — принимать более жесткие меры.
4. Страх ошибиться
Если в вашей рабочей атмосфере все боятся ошибиться, а за ошибки еще и получить можно, тогда прощайтесь с уверенностью в том, что работа будет выполнена успешно. Такова психология людей. Ошибаться никто не должен бояться — главное, не превращать ошибки в планомерную и систематическую работу.
5. Микроменеджмент
Микроменеджмент — попытка сверхдетального контроля за работой подчиненного. Одна из болезней менеджеров, которая приводит в бешенство каждого третьего сотрудника. Дайте немного больше свободы сотрудникам и наблюдайте над тем, как они расцветают.
6. Бесполезные совещания
3,8 часа в неделю проводят в среднем сотрудники на совещаниях. Бессмысленные совещания становится адовой пыткой для офисных работников. Продумывайте до мелочей и времени проведения каждого собрания и проводите их как можно меньше.
Источник:
hr-mag.ru