Что убивает мотивацию на работе?

Додано: Вів 14 чер, 2016 16:03

Продуктивным на 100% быть невозможно. Но убийц продуктивности полезно знать в лицо и руководителям, и подчиненным.Убийцы продуктивности часто не в нас самих, а во внешних обстоятельствах. Например, в этих шести.25% сотрудников согласны будут поменять работу за 5% повышения зарплаты. Это первый и сейчас, наверное, главный аргумент в копилку недооцененности — материальный. Но не единственный. Все дело в мотивации, которую приемлет каждый человек.В 1992 году Гэри Чепмен опубликовал книгу «Пять языков любви». Теория о том, что все мы «говорим» на этих пяти языках, но для каждого из нас есть один основной. В зависимости от того, какой именно, мы можем быть мотивированы трудиться (и не только) с помощью слов одобрения, актов служения, подарков, качественного времени и физического взаимодействия.Язык любви «подарки» — это и есть материальная премия или реальные подарки, привезенные откуда-то.Когда сотруднику важно одобрение, он сам даст это понять: будет подхваливать коллег, писать хорошие отзывы о работе, делать комплименты. Люди склонны проявлять то отношение, что хотели бы получить сами. Похвала, критика, просьба — это все диалекты языка «слова одобрения».Качественное время — это время, безраздельно посвященное собеседнику. Когда сотрудник говорит на языке качественного времени, в деловой беседе он обычно не ограничивается рабочими вопросами. Если заглянул по делу, заодно спросит о прошедшей на днях конференции или планах на отпуск.Когда основной язык любви — акты служения, человек сам бросается помогать тому, кто им симпатичен. Так он подсознательно проявляет свое расположение. Но не все руководители готовы разговаривать на языке служения с сотрудниками. Мы привыкли, что подчиненные служат руководителям. Но если в вашей команде есть ценный кадр, для которого это важно, стоит преодолеть этот стереотип.Людей, который познают мир через физические взаимодействия, называют кинестетиками. Обычно они довольно молчаливы, любят все пробовать на ощупь и выражают симпатию через объятия и прикосновения. С такими людьми необязательно разговаривать, чтобы они почувствовали ваше расположение. В профессиональной сфере не так много вариантов проявления этого языка общения: они любят обниматься, похлопывания по плечу, поддержку.Количество больничных резко увеличивается на 62%, если сотрудники начинают работать в open space офисе. Удручающе, но логично. На работе проводим большую часть жизни, и хочется, чтобы она хотя бы выглядела комфортно. Не можете создать такую атмосферу сами? Дайте возможность сотрудникам самим пофантазировать.Если в вашей компании появился сотрудник-паразит, вы это почувствуете по общему микроклимату коллектива. С теми, кто постоянно ворчит, нужно как минимум беседовать, а как максимум — принимать более жесткие меры.Если в вашей рабочей атмосфере все боятся ошибиться, а за ошибки еще и получить можно, тогда прощайтесь с уверенностью в том, что работа будет выполнена успешно. Такова психология людей. Ошибаться никто не должен бояться — главное, не превращать ошибки в планомерную и систематическую работу.Микроменеджмент — попытка сверхдетального контроля за работой подчиненного. Одна из болезней менеджеров, которая приводит в бешенство каждого третьего сотрудника. Дайте немного больше свободы сотрудникам и наблюдайте над тем, как они расцветают.3,8 часа в неделю проводят в среднем сотрудники на совещаниях. Бессмысленные совещания становится адовой пыткой для офисных работников. Продумывайте до мелочей и времени проведения каждого собрания и проводите их как можно меньше.Источник:hr-mag.ru