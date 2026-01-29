Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що поліцейські подали «законну вимогу» про зупинку водію мікроавтобуса. Однак той її проігнорував та продовжив рух у напрямку села Вербка. Після цього авто заїхало, за її словами, на «невизначену територію у селі Вербка». Хоча на кадрах чітко видно, що йдеться про приватне домоволодіння, яке по периметру огороджене парканом.
«Двоє осіб, які перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього, та ще п’ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК», — зазначила речниця військкомату.
Речниця(або журналіст ТСН) - справді молодці, що чесно взяли в лапки словосполучення «законну вимогу» (демонструючи сарказм та усвідомлення незаконності дій ТЦК) І чомусь згадується класика: "Жінки навіть з рогачами..."
І трішки процитую ШІ:
Це не про ефективність зброї, а про силу духу. Рогач тут — метафора крайньої мобілізації: навіть те, що ніколи не було зброєю, стає нею, коли «лихо по всій Україні». У сучасному контексті (як на Волині) це теж працює: люди хапаються не за мисливські рушниці, а за те, що є в дворі — сокири, лопати, лом. Символічно це дуже близьке до Шевченкового образу
ЛАД написав:Некоторые тут рассказывают, что тяжпром нам не нужен или невозможен и правильно, что его уничтожили.
я не видел контекста этйо дискусии, судить не буду, но имея такую ресурсную базу отказываться от тяж.прома - преступление.
Это преступление временами быстрее, временами медленнее совершалось все 30 лет. И некоторые тут постоянно отстаивают правильность этого.
ЛАД написав: ТЭС нужны всё равно, хотя бы как маневровые мощности.
Идет активное насыщение энергосистемы газогенераторами малых и средних мощностей, классические угольные ТЭЦ скорее всего отойдут в историю, или что то да востановят с глубокой модернизацией, я не владею на 100% достоверной инфой. Яркий пример энергетической автономни это завод Кока - кола в Димерке, у них 100% потребонсти электричества и тепла закрывает собственная когенерационная электростанция. P.S. Они даже углекислый газ для газирования берут выхлопа, оборудование улавливает и очищает CO₂ из выхлопных газов турбин. )))
Согласен, когенерационные установки имеют ряд преимуществ. Главное это близость к потребителю, следовательно, отсутствие потерь в тепло- и электросетях. И, конечно, экологичность, благодаря тому, что работают на газе. Хотя ТЭЦ тоже может работать на газе. Но для крупных городов с плотной застройкой, думаю, ТЭЦ сохранят свою привлекательность. И проблема с пиковыми нагрузками. Предприятия не будут держать "лишние" мощности для сглаживания пиков. Хотя при действительно массовом применении КГУ эти пики, вероятно, заметно сгладятся (точнее, не сгладятся, а компенсируются КГУ районов/городов и частников). Но для этого нужно практически повсеместное внедрение КГУ. И понятно, что широкое внедрение КГУ займёт какое-то время. Немалое. До этого придётся пользоваться ТЭЦ. И последнее. Отказ от классических угольных ТЭЦ приведёт к росту потребления газа. Не знаю, не возникнет ли с этим проблем. Как с объёмами, так и с ценой.
ЛАД написав:Хотя, наверное, построенные сегодня ТЭС имели бы кпд повыше. Вот только сейчас их не строят (у нас).
Так і в Китаї не будують ТЕС... СЕС, ВЕС , ГІДРО, АЕС - будують а тес будувати перестали.
Строятся ли сейчас ТЭЦ в Китае?
Да, ТЭЦ (и тепловые электростанции в целом) в Китае сейчас строятся колоссальными темпами. Китай переживает уникальный этап в энергетике: страна одновременно является мировым лидером по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и абсолютным лидером по строительству угольной и газовой генерации. В 2025–2026 годах эта тенденция только укрепилась.
Масштабы и ключевые особенности этого процесса выглядят следующим образом:
1. Рекордные масштабы строительства Ввод мощностей: За один только 2025 год Китай ввел в эксплуатацию около 78 ГВт новых мощностей тепловой генерации на угле.
Проекты в разработке: На этапе строительства или окончательного согласования находится гигантский массив проектов общей мощностью около 291 ГВт. На долю Китая приходится более 90% всего мирового строительства новых угольных станций
ЛАД написав:ТЭС, вероятно, не будут восстанавливаться, скорее, потому что они в сегодняшней Украине не нужны, они и до войны простаивали.
Їх модернізували і до війни, ремонтували в тому числі після обстрілів, чого це ви вирішили, що вони простоювали
Этот вопрос здесь затрагивался (перенесено в другую ветку). Просто напомню вам:
До войны (в период 2019–2021 годов) реальная выработка украинских ТЭС по отношению к их установленной мощности была стабильно и исторически очень низкой — в среднем она составляла всего от 15% до 23% (в зависимости от конкретной станции и года).
Почему ТЭС вырабатывали так мало от своего максимума? Для сравнения: на атомных электростанциях (АЭС) Украины КИУМ до войны составлял 65–75%, а в мире хорошим показателем для ТЭС считается 45–60%. Столь низкий процент реальной выработки на украинских ТЭС обуславливался тремя ключевыми причинами:
1. Колоссальный избыток «бумажной» мощности Установленная (паспортная) мощность всех ТЭС Украины до войны составляла гигантские ~22 ГВт. Однако эта цифра осталась со времен СССР, когда промышленность потребляла в разы больше энергии, а сами станции работали на экспорт. Фактически, энергосистеме Украины в пиковые моменты требовалось от ТЭС от силы 4–7 ГВт маневренной мощности. То есть больше половины всех энергоблоков в стране круглый год законсервировано простаивали в резерве и физически не могли ничего вырабатывать.
2. Режим работы (Суточное маневрирование) Как уже упоминалось, ТЭС работали как «пожарная команда». Блок ТЭС мог запуститься на полную мощность на 3–4 часа во время вечернего пика (например, с 18:00 до 22:00), а затем диспетчер давал команду полностью его остановить или разгрузить до минимума на всю ночь. Из-за таких рваных графиков итоговая суточная и годовая выработка в процентах получалась скромной.
ЛАД написав: И вопрос - вас устраивает развитие "в рамках сх"?
Я свою думку висловлював давно і не один раз. Сучасна економіка, - економіка послуг.
Що стосується подальшої дискусії. Інтерпайп Сталь, це сучасне ефективне підприємство. Якщо взяти всю металургійну галузь, то вона модернізувалась пристойно. Одних лише МБЛЗ впроваджено 10 - 15 штук. Але головне не це. Зараз вихідний неруйнівний контроль, це типове, якщо не стандартне, явище. Це вивело металургію не більш якісний рівень, якого в СРСР не було. Можливо якісь винятки.
Що стосується взагалі. Україні дістався великий спектр промисловості. Працювати в усіх галузях нереально. Виділити якісь із них, - не розумно.
Наразі В Україні досить пристойна промисловість (була на 2021 р). Хоча при бажанні можна написати, що вона вмерла і привести приклади. Можна написати, що вона високо розвинута, і також привести приклади.
Є аналітики, що замовите, те і отримаєте.
На вопрос вы так и не ответили.
"економіка послуг" это хорошо. Но для того, чтобы заниматься послугами (и чтобы было достаточно людей для оказания этих послуг) сначала надо обеспечить людей товарами. А для этого необходимо производство. В любой экономике это основа.
То, что аналитики за деньги могут сделать любые выводы, согласен. Но своих глаз у вас нет? Вы не видите значительного сокращения промпроизводства и исчезновения очень многих заводов в Украине? Я как-то приводил примеры по Харькову, не буду повторяться. А так, при желании, можно писать, что "Наразі В Україні досить пристойна промисловість". Если очень хочется выдавать желаемое за действительное и пользоваться тем, что определение "пристойна" очень расплывчатое и можно понимать по-разному.