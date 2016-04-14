Перспективи освіти в Україні та світі.

Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
fler написав:І я як раз кажу про обізнаність дідусів із сучасними технологіями. Наприклад, коли дідусь 70+ викладає щось агрономам і каже, що "максимум можна зібрати врожай томатів 60 центнерів з гектара". А студент, який підробляє в компанії Агрофьюжн, добре знає, що ця компанія завдяки сучасним технологіям вже збирає 100 центнерів з гектара.
Залежіть від сорту, а не завдяки сучасним технологіям, звісно є відповідний техпроцес. Може проФФесор вирощує Чєрі, а Агрофьюжн не знає, шо існують гібриди з врожайністю 250 ц/га.
Чому його навчить той дідусь, який ті технології і в очі не бачив?
Приклад технології вирощування томатів, яку в очі не бачив викладач.
Як викладати фінанси, якщо не знаєш, напр., що таке криптовалюта? Всі 70+ це знають?
Існують заклади підвищення кваліфікації викладачів, зберіть викладачів кафедри фінанси та кредит, задайте це питання.
Зараз дорубаються шашкою, не стане не тільки студентів, а й останні викладачі підуть. Сумно.
Через декілька років роботи в професії, розумію що нас навчали на кафедрі, так це було все по старому, схеми транзисторів на папірцях, дідусь 70+ показував незрозумілі підключення 3 фазних двигунів. Але все що вони навчали актуально, тільки тоді ми не розуміли що це, а їм платили НЕДОСТАТНЬО щоб було БАЖАННЯ чомусь НАВЧИТИ, прийшли і вже ДЯКУЮ грубо кажучи. І те що нас вчили не застаріє ще 100років точно. Тау взагалі безсмертне, двигуни електро також, можливо? а схеми ну самсунг робить процесори 9мм, а кому вони потрібні коли до давача підключається плата однослойна з доріжками по 5мм за 3тис уо, і працює років 20, поки його хтось не зачепить і воно не згорить) і дідусі були більше кваліфіковані, хто розумніший там не залишався, або залишався але не на довго, нажаль.
fler написав:Напр., коли 70+ дідусь викладає студентам - чи може він надавати якісні освітні послуги з використанням сучасних освітніх технологій?
Когда я учился, технологии, конечно, были не столь современными, но большинство преподавателей, которые запомнились яркими лекциями, которые нельзя было заменить чужим конспектом перед экзаменом, были именно такими дедушками. Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник. И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.
fler написав:Схоже, що війна сприяє вирішенню проблеми якості освіти... Спостерігаю за вступною кампанією до університетів. Шалений недобір студентів (хоча ще рано робити остаточні висновки, але попередні мене вражають). Це означає, що непотрібні універи вимруть самостійно. Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.
те, що непотрібні ВНЗ вимруть самостійно - це дуже вірогідно. точніше, припинять їх фінансування, а потім вони вимруть.
а от чи це вирішить проблему якості освіти? в нас була недавно дискусія про ВНЗ, так от я не бачу рішення проблеми. бо першими вимруть фізики, хіміки та таке інше. ХАІ та ХІРЄ напевне, крім факультетів пов'язаних з ІТ та економікою.
й 70+ може вже й забагато, а у вас є інші викладачі технічних спеціальностей? й династії викладачів - це проблема гуманітарних спеціальностей, на тих же технічних - щось не зустрічав, а от на економічних - так.
"Непотрібні" ЗВО зараз визначаються географією. Ось рейтинг популярності https://24tv.ua/education/top-100-unive ... u_n2364705 і переважають західноукраїнські ЗВО в першу чергу як більш безпечні, тому тішитись що вимруть східні, південні не варто. В срсрі професори після 65 р. отримували посаду професор-консультант з певними обмеженнями, в ЄС також після досягнення пенсійного віку 65-67 років можна працювати погодинно, але не в штаті. Щоб не було закидів в ейджизмі, можна формалізувати вимоги, починаючи від стану здоров'я, тестування так би мовити "комп'ютерної грамотності" без якої ніяк і т.д. все інше і якщо все так, то чому би і ні. На жаль закидони щодо якості вищої освіти вкрай недоречні, але популярні. Давайте ліквідуємо університети, відкриємо на їх місці ПТУ і заживемо:
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що одним із пріоритетів у роботі буде розвиток професійно-технічної освіти. "Одним із пріоритетів ми будемо ставити перед собою розвиток професійно-технічної освіти, розвиток професійних коледжів. Наше завдання - до 50% молоді направити у професійну освіту, дати їм хорошу якісну професію, і це потребуватиме, звісно, нового підходу до функціонування професійної освіти" https://lb.ua/society/2023/05/22/556492 ... raini.html
Хоча і зараз в ПТУ величезна частка студентів насправді "мертві душі", яких часто навіть фізично нема в країні. А сподівання, що вони будуть відбудовувати країну працюючи за мінімалку, це взагалі утопізм.
fler написав:І я як раз кажу про обізнаність дідусів із сучасними технологіями. Наприклад, коли дідусь 70+ викладає щось агрономам і каже, що "максимум можна зібрати врожай томатів 60 центнерів з гектара". А студент, який підробляє в компанії Агрофьюжн, добре знає, що ця компанія завдяки сучасним технологіям вже збирає 100 центнерів з гектара.
Залежіть від сорту, а не завдяки сучасним технологіям, звісно є відповідний техпроцес. Може проФФесор вирощує Чєрі, а Агрофьюжн не знає, шо існують гібриди з врожайністю 250 ц/га.
Вражає і одночасно дратує ваша чергова спроба приписати мені якусь дурість. З якого переляку ви вирішили, що я порівнюю врожайність різних сортів? Раджу вам погуглити про сучасні технології вирощування тих же томатів і порівняти кількість врожаїв за сезон, що збирають зараз, із тою, що збирали 20-30 років тому.
ПС. Москва в чатах бурхливо обговорює нічні пригоди українських бобрів у Домодєдово.
Hotab написав:Ой+ , хіба робочим професіям на тому ж будівництві платять мінімалку? Чи монтажнику кондиціонерів з профільною освітою технікуму? Чи електрику?
А ВУЗи з непотрібними мусорними дипломами також зайві. Ці люди то по факту і не мають тієї вищої освіти (знань), і на ринку праці нікому не потрібні.
Йдеться про:
Понад 30 тисяч безробітних залучені до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення", і вони заробили вже 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки. Юлія Свириденко... За її словами, цей проект підтримує людей, що тимчасово опинились без роботи, адже за виконання суспільно корисних робіт вони отримують від держави оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, а це більше, ніж середня допомога з безробіття тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 00153.html
Ну і свіжий законопроєкт:
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення можливостей мобілізовувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що мають оборонний характер
також в цьому ключі. Причому, якщо у ЗВО значний % навчається за власні кошти, то в ПТУ за бюджетні, а потім ще до 18 років чимало хлопців опиняються за кордоном, часто густо в офіційний і не зовсім спосіб завершуючи освіту в Україні.