Да
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 18 гру, 2016 22:22
Да
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 19 гру, 2016 00:18
Приват все
"Урядовий портал", 23:29, воскресенье.
ПАТ "Приватбанк" переходить у стовідсоткову власність держави
(МЛЯТЬ! МЛЯТЬ! МЛЯТЬ! МЛЯТЬ! МЛЯТЬ! Хотя все к этому шло, но все равно - МЛЯТЬ!)
"Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ "Приватбанк" та гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів його клієнтів.
....
В понеділок о 8-30 ранку про деталі ухвалених рішень на спільній прес-конференції поінформують Міністр фінансів Олександр Данилюк та Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.
Уранці окремі заяви з цього приводу зроблять Президент України Петро Порошенко та Прем'єр-Міністр України Володимир Гройсман."
Послушаем, что скажут эти гаврики, но пока всё выглядит одной очень большой и дорогой авантюрой.
За вклады/счета пока можно не волноваться, однако с платежами и обналичкой некоторое время гарантированно будут проблемы.
"Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу цієї установи у звичному для її клієнтів режимі"
Очень неудачно выбрано время для "переходного периода" - конец года, массовые предновогодние и прочие платежи и расчеты - сейчас всё это посыпется.
Непонятно, насколько все происходит с согласия менеджмента и владельцев банка. "...приватні акціонери Приватбанку звернулися до Уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником." Это что-то новенькое, обычно акционеры сражаются за свою собственность до последнего. Врут? Договорились? Отжали? В принципе, старый менеджмент имеет массу возможностей парализовать работу банка на неопределенный срок...
Доллар - на некоторое время полезет вверх, это гарантированно. Будет ли депозитная паника (в других банках) - вопрос. Я совершенно не понимаю психологии нынешних вкладчиков - это какие-то герои-экстремалы. Вкладмены - жадные до бесстрашия. Как они среагируют - вопрос.
Из банка будет отток вкладов и счетов - почти гарантированно, но этот процесс растянется надолго. Теперь нужно смотреть, какой ценой банк собираются докапитализировать. Государство зачем-то взяло на себя 200-миллиардный долг Коломойского, плюс прощает самому-себе 20 млрд рефинансирования. Не было бы у банка проблем - не было бы нужды в национализации. Чтобы заткнуть дыры, придется закачивать в банк средства. Нужно услышать хоть какие-то цифры - тогда поймем, отразится ли это на прогнозе курса на следующий год. Оставайтесь с нами, конец года будет насыщенным.
Блин, а я думал все баксы продать по 27! Теперь буду смотреть.
Востаннє редагувалось Адам Смит в Пон 19 гру, 2016 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Меня зовут Смит. Адам Смит
Додано: Пон 19 гру, 2016 00:25
Конечно, за вклады можно не бояться. Нужно только несколько десятков млрд денег напечатать, потому что при 80% плюс инсайдерских кредитов (или сколько там корпоратива?), трудно представить, чтобы они были хотя бы на 50% возвращены
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 20 гру, 2016 14:48
Re: Кабмін готується до націоналізації
В новинах проскакувало, що мінфін збирається випустити облігації на суму 116 ярдів грн. Так що, це однозначно вдарить по курсу. Головне питання: хто їх купить? Буде тут інтрига, чи ні? Час покаже. Але на курс вплине 100%!
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:44
Re: Кабмін готується до націоналізації
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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