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Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:44
чи впав попит, чи тираж 75 000 забагато. алеНі куля, ні шабля!
у сувенірному пакованні (н) - досі є доступною на сайті. хоча дизайн трохи своєрідний.
подивимось, як 28.01 буде продаватисяСлужба зовнішньої розвідки України
у сувенірному пакованні (н) - там навіть зашифроване посилання є
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Shaman
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Додано: Вів 28 січ, 2025 11:01
схоже, ботоводів розвелося надто багато
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Shaman
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:08
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Ірина_
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Додано: Вів 04 лют, 2025 16:00
як гадаєте, трохи приборкає ботоводів?)
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Shaman
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Додано: Сер 05 лют, 2025 15:05
Shaman написав:
як гадаєте, трохи приборкає бото
Це точно ускладнить масову реєстрацію фейкових акаунтів і зробить процес купівлі більш прозорим. Але наскільки ефективним буде цей механізм на практиці – побачимо після впровадження.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 12 лют, 2025 11:12
по враженням - стало простіше. по звичайним монетам трохи вільніше. срібну розібрали все одно швидко, але хоч стало помітно, а не відразу - оп, й немає.
Пльонтанізм (Іван Марчук) у сувенірному пакованні (н) щось взагалі не пішов - але на нього здається ціну підняв НБУ чогось
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Shaman
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Додано: Сер 12 лют, 2025 12:23
Взяв три монетки сьогодні. Ну дійсно простіше.
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Faceless
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