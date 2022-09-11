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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:44

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

чи впав попит, чи тираж 75 000 забагато. але

Ні куля, ні шабля! у сувенірному пакованні (н) - досі є доступною на сайті. хоча дизайн трохи своєрідний.

подивимось, як 28.01 буде продаватися

Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) - там навіть зашифроване посилання є 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 11:01

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

схоже, ботоводів розвелося надто багато :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:08

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 16:00

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запроваджує верифікацію користувачів

як гадаєте, трохи приборкає ботоводів?)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 15:05

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

  Shaman написав:як гадаєте, трохи приборкає бото

Це точно ускладнить масову реєстрацію фейкових акаунтів і зробить процес купівлі більш прозорим. Але наскільки ефективним буде цей механізм на практиці – побачимо після впровадження.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:12

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

по враженням - стало простіше. по звичайним монетам трохи вільніше. срібну розібрали все одно швидко, але хоч стало помітно, а не відразу - оп, й немає. :D

Пльонтанізм (Іван Марчук) у сувенірному пакованні (н) щось взагалі не пішов - але на нього здається ціну підняв НБУ чогось
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:23

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

Взяв три монетки сьогодні. Ну дійсно простіше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 11:30

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

цього разу вже й Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) не розбирають? чи то зависокі тиражі, чи то ботів немає? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:03

Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:цього разу вже й Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) не розбирають? чи то зависокі тиражі, чи то ботів немає? :)
Зате іграшку і пльонтанізм гребуть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 12:12

  Faceless написав:
Shaman написав:цього разу вже й Служба зовнішньої розвідки України у сувенірному пакованні (н) не розбирають? чи то зависокі тиражі, чи то ботів немає? :)
Зате іграшку і пльонтанізм гребуть.

срібні монети поки розбирають
Shaman
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