Чи можна придбати монети в НБУ

Додано: Сер 26 лют, 2025 11:22

Faceless написав: А як банкІд взагалі може завадити, якщо це разова перевірка при реєстрації. Я теж думаю треба бота зробити А як банкІд взагалі може завадити, якщо це разова перевірка при реєстрації. Я теж думаю треба бота зробити

Согласен, что никак. Но в тематических тг-каналах у некоторых непонимающих людей после введения банкАйДи была эйфория, что мол теперь все ботоводы отпадут (наивные)Безусловно часть учеток банкАйДи отсеял (те что были оформлены на несовершеннолетних или просто не имеющих карт, а также на вымышленных людей). Но пройти верификацию для владельцев ботоферм считаю вообще не проблема - подойти вечером к какой-нибудь общаге и за 20-30 грн. за полчаса-час можно успешно "наверифицировать" нужное количество учеток.ЗЫ. Кстати НБУ уже засветил, что следующая продажа и Шамо, и "Тримаймо стрій!" будет в следующий вторник 4 марта. Так что кто вчера не успел завтра будут иметь второй шанс.ЗЫЫ. Во всей этой ситуации меня больше всего озлобляют тарифы НП. Причем если они поначалу еще хоть реально быстро доставляло, то мой серебряный "Пльонтанизм" у них после отгрузки НБУ 4 дня ждал до отправки, в то время как поддержка рассказывала басни, что ИМ НБУ им ничего не предоставил, хотя номер накладной предоставил еще утром в четверг. А в итоге НП отправила посылку в воскресенье (при том, что ИМ НБУ никогда ничего в субботу-воскресенье не отправляет в принципе).