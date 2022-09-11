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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:26

  Shaman написав:а коли сайт падає під час начала продажу - це його дійсно ддосять боти? чи це окремі працівники НБУ допомагають окремим людям - бо під час поломки сайту все одно хтось примудряється купувати 8)

Та ні, боти, коли проскочив як тільки сайт ожив виявилося що я в черзі з 28 тисяч запитів.
"Допомогти людям" можна значно простіше і роняти сайт для цього не треба
Лося таки встиг взяти
Faceless
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