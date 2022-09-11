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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 11:26

  Shaman написав:а коли сайт падає під час начала продажу - це його дійсно ддосять боти? чи це окремі працівники НБУ допомагають окремим людям - бо під час поломки сайту все одно хтось примудряється купувати 8)

Та ні, боти, коли проскочив як тільки сайт ожив виявилося що я в черзі з 28 тисяч запитів.
"Допомогти людям" можна значно простіше і роняти сайт для цього не треба
Лося таки встиг взяти
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:56

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

На лоху Лося вже продають по 1000 грн :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:46

  Faceless написав:На лоху Лося вже продають по 1000 грн :mrgreen:

но у всьому винні лише олігархи - а пересічні, це так, не рахується :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:00

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:06

  Shaman написав:а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...


про яку розсилку мова?
за весь час жодного листа від кабіни не отримував
десь є галочка щоб почало приходити? :!: :?: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:54

  greenozon написав:
  Shaman написав:а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...

про яку розсилку мова?
за весь час жодного листа від кабіни не отримував
десь є галочка щоб почало приходити? :!: :?: :idea:

точно не пам'ятаю, але внизу сайту праворуч є місце для email та підписатися - спробуйте
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:21

  Shaman написав:а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...

Письма приходят - 100%. И на позапрошлой неделе была (когда был Лось), и на прошлой (никуля, медали)... и в эту среду была (Лелека-100, Змия и т.п.). Мож у вас с мылом что-то не так. Но я для подстраховки на нумизматические тг-каналы подписан - они пропустить не дадут - бывает раньше письма НБУ уведомляют, что завтра продажи
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:14

Нарешті!
прийшов 1ий лист від нуміматичного кабінету НБУ
---
Шановний клієнте!

13 травня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.

Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент"

.......

Пам'ятна монета "Крапля життя" (лише 47 штук !!!!)

Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл"

Пам'ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України"

Сувенірна упаковка для серії пам`ятних монет "Області України"
greenozon
 
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