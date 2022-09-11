Та ні, боти, коли проскочив як тільки сайт ожив виявилося що я в черзі з 28 тисяч запитів.
"Допомогти людям" можна значно простіше і роняти сайт для цього не треба
Лося таки встиг взяти
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 29 кві, 2025 11:26
Та ні, боти, коли проскочив як тільки сайт ожив виявилося що я в черзі з 28 тисяч запитів.
"Допомогти людям" можна значно простіше і роняти сайт для цього не треба
Лося таки встиг взяти
Додано: Сер 30 кві, 2025 14:56
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
На лоху Лося вже продають по 1000 грн
Додано: Вів 06 тра, 2025 10:46
Додано: Чет 08 тра, 2025 10:00
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
а розсилка від НБУ зараз надходить про проведення продажів? щось немає листа...
Додано: Чет 08 тра, 2025 10:06
Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:54
точно не пам'ятаю, але внизу сайту праворуч є місце для email та підписатися - спробуйте
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:21
Письма приходят - 100%. И на позапрошлой неделе была (когда был Лось), и на прошлой (никуля, медали)... и в эту среду была (Лелека-100, Змия и т.п.). Мож у вас с мылом что-то не так. Но я для подстраховки на нумизматические тг-каналы подписан - они пропустить не дадут - бывает раньше письма НБУ уведомляют, что завтра продажи
Додано: Пон 12 тра, 2025 12:14
Нарешті!
прийшов 1ий лист від нуміматичного кабінету НБУ
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Шановний клієнте!
13 травня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент"
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Пам'ятна монета "Крапля життя" (лише 47 штук !!!!)
Пам'ятна монета "Архістратиг Михаїл"
Пам'ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України"
Сувенірна упаковка для серії пам`ятних монет "Області України"
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